Türkiye'de bin 141 kişiye yeni tanı

Türkiye Sağlık Bakanı Koca koronavirüste son durumu açıkladı! İyileşenlerin sayısı 120 bine yaklaştı

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 1141 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 32 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 156 bin 827, can kaybı 4 bin 340 oldu.

Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İYİLEŞEN TOPLAM HASTA SAYISI 120 BİNE YAKLAŞTI. Yeni vaka sayısında değişkenlik öngörülen düzeyde. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç giderek azalıyor. Riskin daha da düşmesi, güçlü tedbirle mümkün. GÜÇLÜ TEDBİR, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; dün 40 bin 178 test yapıldı, 1186 yeni koronavirüs tanısı tespit edildi. Virüs nedeniyle 32 kişi yaşamını yitirirken, 1491 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle toplam test sayısı 1 milyon 807 bin 673, toplam vaka sayısı 155 bin 686, toplam vefat sayısı 4 bin 308, toplam yoğun bakım hasta sayısı 775, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 388, toplam iyileşen hasta sayısı ise 117 bin 602 oldu.