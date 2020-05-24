34 test yapıldı, pozitif vaka yok

Sağlık Bakanı Ali Bakan Pilli:" Toplam 34 test yapıldı, pozitif vaka yok"

34 test yapıldı, pozitif vaka yok
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Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 34  olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bakan Pilli, bugün Covid-19 testlerinin ,  Hastane  Poliklniklerine giden vakalara ve karantina otellerinde kalanlara yapıldığını açıkladı.  

24 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 34

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok  

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 31.039

Toplam Vaka Sayısı- 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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