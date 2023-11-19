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Rus oligarklar milyarlarca Euro'yu Güney Kıbrıs'tan kaçırdı

Rus oligarkların, Güney Kıbrıs’taki şirketlerin uyarısıyla, Rusya’ya yönelik yaptırımlar açıklanmadan kısa bir süre önce milyarlarca Euro’yu yurt dışına kaçırdıkları ortaya çıktı.

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Rus oligarklar milyarlarca Euro'yu Güney Kıbrıs'tan kaçırdı
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Gkry'de yayın yapan Haravgi gazetesi “Cyprus Confidential” raporunda yer alan bilgilerde, Güney Kıbrıs’ın kara para aklama kavşağı olarak lanse edildiğini yazdı.

Gazete, Avrupa Komisyonu’nda, Rus oligarklar tarafından yapılan para işlemlerinin yasal olup olmadığı konusunda farklı görüşler olduğunu kaydetti.

Rus yaptırımlarının, Resmi Gazete’de yayınlandığı ilk andan itibaren geçerli olduğuna işaret eden gazete, AB’li yetkililere göre 28 Şubat 2022’de gerçekleşen banka işlemlerinin tümü için hukuki tedbirler alınabileceğini belirtti.

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