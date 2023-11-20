Cumhuriyet coşkusu İngiltere’de

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı, Londra Türk Okullarında da kutladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra’da Türk okullarını ziyaret ederek, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, garantör ülke İngiltere’yi; Kıbrıs Türk halkına yaptığı haksızlıklara son vermeye, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunu koruyarak, Kıbrıs siyasetini gözden geçirmeye ve direkt uçuşlar dahil diğer tüm konularda Kıbrıs Türk halkına yönelik açılımlar yapması için göreve çağırdı.

Cumhurbaşkanı Tatar’a, ziyaretlerinde, Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ile KKTC Londra Temsilcisi Çimen Keskin de eşlik etti. Ziyaretlerde, KKTC Londra Eğitim Ataşesi Metin Harper de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, ilk önce Dr. Fazıl Küçük Türk Dili ve Kültürü Okulu’nu ziyaret etti.

Buradaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Konuşmaların ardından öğrenciler mani atışması yaptı, oyunlar sundu, şiirler okudu.

