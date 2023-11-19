İstanbul sular altında!

Cumartesi günü başlayan şiddetli yağış ve fırtına, İstanbul'un Şile ilçesinde de etkisini gösterdi. Şile'de yaşanan sel baskınları sonucu Yeşil Çay Deresi taştı ve birçok iş yeri su altında kaldı. İstanbul Valisi Davut Gül, bölgede incelemelerde bulunarak duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vali Gül: "Toplam zarar gören ev ve iş yeri sayısı 210"

Vali Gül, yaşanan sel felaketiyle ilgili olarak, "İrili ufaklı zararlar var. 5 küçük teknemiz zarar gördü. Derelerin taşması sonucu evler ve iş yerleri su altında kaldı. Şükürler olsun ki can kaybı ya da yaralanma yok. AFAD koordinasyonunda zarar tespit çalışmaları yapılıyor. Vatandaşlarımıza destek olacağız" şeklinde konuştu. Ayrıca, vatandaşların gece boyunca duyarlı olmaları gerektiğini, çünkü fırtınanın etkisinin azalarak devam edeceğini belirtti. İstanbul genelinde su basan toplam ev ve iş yeri sayısının 210 olduğunu ifade etti.

Şile Belediye başkanı ocaklı: "Mağdur olan vatandaşları ziyaret edeceğiz"

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı da, yaşanan felaket sonrası bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ocaklı, "Kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli şekilde çalışıyoruz. Mağdur olan vatandaşlarımızın ziyaretlerine gideceğiz. Esnafımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi. Belediye Başkanı, yıkım kararlarına ilişkin yasal işlemlerin tamamlandığını ve mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı aldığını belirtti.