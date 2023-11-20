40’ncı yıl kutlandı

Cumhuriyet Bayramı'nın 40’ncı yılı TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nde coşku dolu etkinliklerle kutlandı

Rauf Raif Denktaş Konferans Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan ilk törende felsefe öğretmeni Göksel Çiğdemoğlu cumhuriyetin anlamını öğrencilerle paylaştı.

Müzik Öğretmeni Dr. Pembe Gürtekin'in piyanosuyla eşlik ettiği "Zeytinim Aşı Mısın?” bestesini Zeynep Olcaş seslendirirken öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı Kıbrıs manileri ve özlü sözlerinin barkovizyonu büyük coşkuyla izlendi. 11 YKS SAY sınıfı öğrencilerinden Selin Kadıoğlu “Cumhuriyet'in Anlattıklar” ve Ediz Karaazmak “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” adlı şiirleri okudular. Ardından 10 YKS sayısal sınıfı öğrencileri “Karanlıktan Aydınlığa ”adlı oratoryoyu seslendirdiler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanı konulu barko-vizyonun izlenmesinden sonra program son buldu.

Coşkuya minikler de ortak oldu

İlkokul Eğitim Koordinatörü Kıvanç Atamtürk’ün Cumhuriyeti anlatan konuşmasıyla başlayan İlkokui etkinliklerinde 5/B sınıfı öğrencilerinden oluşan koro “Al Yemeni Mor Yemeni”, “Portakal Atışalım”, “Cennettir Kıbrıs’ım” parçalarıyla salonda coşku seli estirdiler. 5 yaş öğrencileri sergiledikleri "Nişan Töreni ve Mani Atışması” izleyenlere eğlenceli anlat yaşattı. Program 1/A, 2/B, 3/B ve 4/B sınıflarının gösterileri ile devam etti. TED Kolej minikleri eğitmenleriyle birlikte “Dağ Başını Duman Almış” marşını coşkuyla okuyarak programı sonlandırdılar.