Salem’in patronu aranıyor

Lefkoşa’da uyuşturucu sattığı gerekçesiyle evinde ve üzerinde yapılan aramada hintkeneviri ile kokain ele geçirilen Mısır uyruklu Ahmet Salem dün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

“Uyuşturucu madde tasarrufu, ithal ve alma” suçlarından duruşmaya çıkarılan zanlı hakkında 6 gün ek tutukluluk emri alındı.

Duruşmada zanlının Güney Kıbrıs’tan 112 gram hintkeneviri, 17 gram kokain ithal ettiği, bir kısmını Lefkoşa’da iki ayrı şahsa satarak, 30 bin TL ve 340 Euro gelir elde ettiği açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 29 Ocak 2025 tarihinde zanlının tasarrufunda uyuşturucu olduğuna dair bilgi alındığını söyledi. Polis, aynı gün zanlının Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde kalmakta olduğu ikametgahından çıktığı esnada tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlı Ahmet Salem'in üzerinde yapılan aramada bir gram kokain ve 28 gram hintkeneviri olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını kaydetti.

Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Akabinde zanlının evinde yapılan arama yapıldığını belirten polis, 32 gram daha hintkeneviri olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis; tutuklanan zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi telefonla irtibat kurduğu Güney Kıbrıs’taki bir şahıs aracılığıyla 112 gram hintkeneviri ve 17 gram kokain olarak alındığını; 56 gram keneviri ve 4 gram kokaini iki ayrı şahsa verip, 30 bin TL ve 340 Euro gelir elde ettiğini itiraf ettiğini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini, uyuşturucu maddenin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler ve aranan şahıslar olduğunu kaydeden polis, zanlının 6 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.