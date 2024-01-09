Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamusen) Başkanı Atan, “Asgari ücret en az 24 bin olmalı” dedi.

Açıklamaya göre, Kamusen Başkanı Metin Atan, katıldığı programda yaptığı açıklamada, insanın onurlu bir şekilde ülkede yaşaması için hayatın ucuzlatılması gerektiğini belirtti.

Atan, ülkede açıklanan hayat pahalılığı oranının yüzde 50.31 olduğuna işaret ederek, asgari ücretlinin akıbetinin ne olacağını merak ettiklerini söyledi; asgari ücretliye yansıtılacak oranı sordu.

Atan, Çalışma Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nun asgari ücret konusunda ivedi bir şekilde karar alması gerektiğini, bu konuda geç bile kalındığını ifade etti.

Kamusen Başkanı Atan, her gün yapılan zamlara karşı asgari ücretlinin hala 15 bin 750 TL almakta olduğunu, bir an önce asgari ücretin belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyetinde tek toplantıda asgari ücretin belirlendiğini söyleyen Atan, Türkiye’de asgari ücretin refah payına da endekslendiğini söyledi.

Atan, “bizim ülkemizde bir toplantıyı bile yapmaktan aciziz.” dedi.

Atan, “Kamu görevlisine nasıl yansıyacak hayat pahalılığı rakamı belirlendiyse, asgari ücretliye de gereken önemi vermek zorundasınız, işverenlerin eline bırakmamanız lazım.” ifadelerini kullandı.

İşverenlerin ülkede pahalılık olmadığından bahsedecek kadar kendilerinden geçtiklerini söyleyerek tepki gösteren Atan, sanki biz ayni ülkede yaşamıyoruz, neyin ne kadar pahalı olduğunu görmüyoruz.” dedi.

Atan, "İşverenler ve Sanayi ve Ticaret Odası başkanlarının çıkıp hayatın ne kadar pahalı olduğuna dikkat çekmediklerini, tek sendikaların seslerini çıkardıklarını, muhalefetin dahi sesinin çıkmadığını, birkaç kişinin sesini çıkardığını" kaydetti.

“Muhalefet ve şu anki iktidar bu ülkeyi yok etti”

“Bu halkı ezmeye hakkınız yok.” diyen Atan, siyasilerin bu insanlar sayesinde seçim kazandıklarını ve "ultra zengin" olduklarını, "emeği ezerek, sömürerek" bunun yapıldığını söyledi.

Atan, “Ana muhalefet asgari ücret konusunda rakam vermedi, rakam vermezlerse o koltuklarda oturmamaları gerekir.” ifadelerini kullandı.

Atan, muhalefetin ve şu anki iktidarın bu ülkeyi yok ettiğini ve daha da yok etmeye doğru koşarak gidildiğini ileri sürerek, "vatandaşa değer verilmiyor" dedi.

Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2024, 09:47