Adalet sağlanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2024 yılının ilk toplantısını yaptı. Vergi oranlarındaki değişiklik toplantıda en çok konuşulan konu olurken, Maliye Bakanı Özdemir Berova düzenlemeyi savundu. Maliye Bakanı Özdemir Berova, vergide adaletin sağlanacağını vurgulayarak, çalışanın lehine olan bir düzenleme yapıldığını söyledi.

Genel Kurul'da sunuşlar bölümüne geçildi ve Personel Dairesi Yasa Tasarısının Genel Kurulda ivedilikle görüşülmesi oy birliğiyle kabul edildi. Ardından Gelir Vergisi Değişiklik Yasa Tasarısı’nın görüşmesi ele alındı.

Bu kısımda CTP Milletvekili Devrim Barçın söz aldı. Barçın, gelir vergilerinin artırılmaya çalışıldığını, bordrolu çalışanın vergisinin artırılmak istendiğini belirterek, vergi toplamada çok kayıp olduğuna, bunun üzerine gitmek yerine bordrolu çalışanlardan vergi kesintisini artırmanın yanlışlığına işaret etti. Her 100 TL’nin 40 TL’sinin devlete verilmesinin istendiğini ifade eden Barçın, hükümetin vergi oranını 37’den 40’a çıkarma önerisinde bulunduğunu belirtti. Barçın dünyadaki uygulamalardan örnek vererek önemli olanın az kazanandan az, çok kazanandan çok almak olduğunu söyledi. Servet üzerinden vergi almanın önemine işaret eden Barçın, kararname ile yapılmaya çalışılan düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğunu kaydetti.

Barçın, vergi düzenlemesinde derdin kayıt dışını kayıt altına almak değil, bordroluların boğazını daha da sıkmak olduğunu savunarak, verginin yüzde 37’den 40’a değil, Avrupa’daki gibi gelire göre 30’a 35’e çekilmesi gerektiğini ifade etti, ret oyu vereceklerini söyledi.

Berova: Az gelirliden az, çok gelirliden çok vergi alınacak

Maliye Bakanı Özdemir Berova da, bu konuda yanlış bir algı olduğunu, Barçın’ın açıklamalarının da yanlış algı yarattığını kaydetti.

Berova, 32 bin 500 TL üzeri kazanandan yüzde 40 vergi alınmayacağını, artan maaşa göre vergilendirmenin yapılacağını belirterek, örneğin özel sektördeki vergi diliminin 73 bin TL üzerindeki dilimlere göre yapılacağını, ancak kamuda başlangıç maaşı alacak bir kamu çalışanının vergisinin azalacağını, düzenleme ile az gelirliden az çok gelirliden çok vergi alınacağını kaydetti. Yapılan düzenlemenin az kazanandan az çok kazanandan çok alınacak bir vergi düzenlemesi olduğunu ifade eden Berova, bu düzenlemenin, kararname ile yapılmasının sebebinin ise; gelir vergisinin hazırlanması uzun sürmesi olduğunu, hükümetin bunu yasallaştıracağını belirtti. Berova, vergide kayıt dışılık olduğunu ancak düzenleme yapılması için çalışma olduğunu kaydetti. Tezkere konuşmaların ardından oyçokluğu ile kabul edildi.

“Maaş artışı tatminkar olacak”

Maaş artışının tüm kamu çalışanları için tatminkar olacağını ifade eden Özdemir Berova, ocak ayı maaşlarına yansıtıldığı zaman kamu çalışanlarının da bunu net olarak göreceğini söyledi. Çok üst düzey maaş ve ücret çeken kesimlerin ocak ayında vergisini artırmak, ancak yeni işe başlayacak olan üniversite, orta ve lise mezuniyeti baremdeki kişilerin geçmiş yıla nazaran vergilerini düşürmek üzerine planlama yapıldığını dile getiren Berova, vergide adaletin sağlanacağını vurguladı. Komite çalışmalarında teknik ekibiyle orada olacağını ve her sorulan soruya şeffaflıkla yanıt vereceklerini kaydeden Berova, “Bu çalışanın lehine olan bir düzenlemedir” dedi.

