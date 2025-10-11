Trump'ın hayali gerçekleşmedi

2025 yılı için Nobel Barış Ödülü'nü Venezuelalı muhalefet lideri Maria Corina Machado kazandı. Beyaz Saray, 2025 Nobel Barış Ödülü'nün ABD Başkanı Donald Trump'a verilmemesine tepki göstererek, Nobel Komitesini "barıştan çok siyaseti ön planda tutmakla" suçladı.

Norveç’in başkenti Oslo’daki Nobel Enstitüsü’nde dün düzenlenen basın toplantısıyla 2025 Nobel Barış Ödülü sahibini buldu. Ödülü, Venezuelalı muhalefet lideri Maria Corina Machado kazandı. Nobel Barış Ödülü; barışın teşviki, çatışmaların çözümü ve insan haklarının korunması alanlarında önemli katkılarda bulunan kişi veya kurumlara veriliyor. Adayları Norveç Nobel Komitesi belirliyor ve ödül her yıl ekim ayında açıklanıyor.



Ödülü Trump istiyordu

Bu yıl ödül etrafındaki en büyük tartışmalardan biri, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisini “dünyada savaşları bitiren lider” olarak öne sürmesi oldu. Amerikan yayın kuruluşu CNN'in haberine göre ise ABD Başkanı Trump’ın aylar süren kamuoyu kampanyası pek ikna edici görünmüyordu. Washington Post anketine göre, Cumhuriyetçilerin yaklaşık yarısı bile Trump’ın Nobel’i hak etmediğini düşünüyor-du. Amerikalıların genelinde bu oran yalnızca yüzde 22'ydi.



Beyaz Saray'dan tepki...

Beyaz Saray, 2025 Nobel Barış Ödülü'nün ABD Başkanı Donald Trump'a verilmemesine tepki göstere-rek, Nobel Komitesini "barıştan çok siyaseti ön planda tutmakla" suçladı.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabın-dan, 2025 Nobel Barış Ödülü'nü Venezuelalı siyasetçi Maria Corina Machado'nun kazanmasına ilişkin açıklamada bulundu.



Trump'ın barış anlaşmaları yapmayı ve savaşları bitirmeyi sürdüreceğini belirten Cheung, "(Trump) O, insancıl bir yüreğe sahip ve bir daha asla onun gibi iradesiyle dağları yerinden oynatabilecek birisi gel-meyecek." ifadesini kullandı.

Cheung, Trump'ın ödülü kazanmamış olmasına atfen, "Nobel Komitesi, barıştan çok siyaseti ön plan-da tuttuklarını kanıtlamıştır." görüşünü paylaştı.

2025 Nobel Barış Ödülü, Venezuela'nın demokratik haklarını savunmak için gösterdiği mücadeleden dolayı siyasetçi Maria Corina Machado'ya verilmişti.

