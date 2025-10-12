‘Dünyada sözümüz geçiyor’

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasıyla buruk da olsa ilk defa yüzlerin gülmeye başladığını söyledi. Erdoğan, Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanmasında Türkiye'nin de rol oynadığını belirtti. Erdoğan, “Türkiye'nin itibarı, gücü, sözünün ağırlığı, ekonomisi-nin de nüfusunun da topraklarının da çok çok ötesindedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in attığı imzanın arkasında durması gerektiğini de vurguladı. Gazze ile ilgili atılan sloganlara da kayıtsız kalmayan Erdoğan, "Gazze'ye önce ben gideceğim, sonra siz." yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'deki temas-ları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı'nda konuştu.

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasına değinen Erdoğan, " Gazze ile ilgili yüreklerimize su ser-pen bir haber aldık. Bizim de dahil olduğumuz görüşmelerde ateşkes konusunda Hamas ile İsrail ara-sında mutabakat sağlandı. Böylece soykırımın yıkımın ardından Gazze'de buruk da olsa ilk defa yüzler gülmeye başladı. Şahsınızda Filistin'i ve Filistinlileri selamlıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas'ın çok basiretli bir tavırla barışa hazır olduklarını gösterdiğini de ifade etti.

Gazze'ye önce ben gideceğim

Salondakilerin "Reis bizi Gazze'ye götür." sloganlarına kayıtsız kalmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'ye önce ben gideceğim, sonra siz." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı; anlaşmanın, Gazze'de ve diğer Filistin topraklarında kalıcı barışa, huzura ve güvenliğe vesile olmasını arzu ettiğini belirtti.

Sürecin nasıl geliştiğini, süreç boyunca Türkiye'nin nasıl bir diplomasi trafiği yürüttüğünü anlattığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir defa şunu açık ve net söylemek isterim; Türkiye, unutmayın Türkiye'den çok daha büyüktür. Türkiye 783 bin kilometrekareyle ufku sınırlandırılamayacak bir ülke-dir. Türkiye'nin itibarı, gücü, sözünün ağırlığı, ekonomisinin de nüfusunun da topraklarının da çok çok ötesindedir." diye konuştu.

Erdoğan, İsrail'in attığı imzanın arkasında durması gerektiğini de vurgulayıp "Bölgeyle, vatandaşlarının da güvenliğine tehdit oluşturan saldırgan politikalarına son vermeli." diye konuştu.

