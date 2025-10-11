Ülkeye sokulan Afgan uyruklu insan sayısı 59’a çıktı

Suna ERDEN

Ortak hareket ederek, Afgan uyruklu şahısları muhaceret işlemi yaptırmadan ülkeye girişini sağlayan sivil hizmet görevlisi R.B. (36) ile suç ortakları J.H.M. (36), M.M. (33) ve A.A.K yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında 7 gün ek süre alınırken, zanlıların 7 kişiyi daha ülkeye yasa dışı soktuğu, toplam Afgan sayısının 59’a çıktığı belirlendi.

Ayrıca ülkeye giriş yapan 59 kişinin akıbetiyle ilgili de araştırma yapıldığı, Güney Kıbrıs’la temasa ge-çildiği açıklandı.

Polis, Ercan’da görevli olan R.B.’nin, 2025 yılı Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları içerisinde 11 farklı se-ferde 59 Afgan uyruklu şahsı, kayıtsız bir şekilde ülkeye aldığını söyledi.

Polis, R.B.’nin muhaceret işlemi yaptırmadan kişilerin girişine izin verdikten sonra diğer zanlılar J.H.M. M.M. ve A.A.K.’nin ise Afganları havalimanından alıp Lefkoşa’daki farklı adreslere bıraktıklarını açıkladı. Polis, olayın maddi menfaat karşılığında gerçekleştiğini, Ercan’daki güvenlik kameralarının incelemeye alındığını açıkladı. Polis, zanlıların 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 9 gün ek tutuklama emri alındığını; bu süre içerisinde cep telefonlarının incelendiğini, J.H.M.’nin M.M.’ye ülkeye kaçak giriş yapan 59 kişiden bazılarının resmini attığının belirlendiğini açıkladı. Polis, ülkeye kaçak giriş yapan 59 kişinin akıbetinin araştırıldığını, Ercan’da başka kanunsuz giriş olup olmadığının araştırıldığını belirtti. Polis, 59 kişinin Güney Kıbrıs’a gidip gitmediğine dair oradaki mercilere yazı yazıldığını ve cevap bek-lendiğini açıkladı. Polis, 9 günde 12’si açık, 4’ü gönüllü 16 ifade aldıklarını açıkladı. Polis, soruşturma-nın devam ettiğini, Ercan’daki kameraların incelemesinin sürdüğünü, zanlıların banka hesaplarındaki incelemenin devam ettiğini kaydetti. Polis, zanlıların cep telefonlarıyla ilgili incelemenin de devam ettiğini belirterek, 7 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2025, 10:21