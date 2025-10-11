Üretici zarar gördü

Lefke’ye bağlı Cengizköy’de, bir şahsa ait bal üretim deposunda çıkan yangın üreticiyi büyük maddi kayba uğrattı.

Arı kovanları ve yanında bulunan çeşitli malzemeler yangında zarar gördü.

Yangın ihbarını alan Gemikonağı İtfaiyesi ekipleri, olay yerine hızlı ve seri bir şekilde intikal ederek mü-dahale etti.

Ekiplerin zamanında müdahalesi olası daha büyük kayıpları önledi. Ancak, yangının arıların verim vermeye başladığı ve üreticinin kazanç elde etmeye hazırlandığı dönemde çıkması büyük zarara yol açtı.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, arılardan tam verim alınacak bir dönemde bu felaketin yaşanmasının moral bozucu olduğunu dile getirdi. Polis, yangının çıkış sebebini belirlemek üzere soruşturma baş-lattı.

Öte yandan, Ötüken’de önceki gece bir inşaat şirketine ait şantiye alanında da yangın çıktı. Şantiye içinde ofis ve ambar olarak kullanılan konteynerde meydana gelen yangının nedeni henüz tespit edi-lemedi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında ofis ve ambarda bulu-nan muhtelif eşyalar ile aletler tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.