Para ve altınlar bulunamadı

Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde düzenli olarak temizlik yaptığı evden muhtelif ziynet eşyası çaldığı gerekçesiyle tutuklanan Türkmenistanlı T.H. (K-37) hakkındaki soruşturma tamamlandı. Ülkede kaçak yaşam sürdüğü tespit edilen zanlı, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Zanlının çaldığı 17 adet altından 4’ünü sattığı, iki kuyumcudan toplam 95 bin TL aldığı ancak paranın ve diğer ziynet eşyalarının akıbetinin belirlenemediği açıklandı. Zanlı, satıştan elde ettiği paralarla ilgili iki farklı beyanda bulundu; ilkinde parayı çöpe attığını, ikincisinde ise klimanın içerisine sakladığını öne sürdü. Ancak polis, her iki ifadenin de gerçeği yansıtmadığını tespit etti.

Duruşmada olguları aktaran polis, zanlının 2025 yılı Ocak ayından itibaren H.E.’ye ait ikametgahta temizlikçi olarak çalışmaya başladığını belirtti. Eylül ayında ev sahibine ait yatak odasındaki çekmecede muhafaza edilen ziynet eşyalarının çalındığı kaydedildi. Çalınan eşyaların bir adet Cumhuriyet altını, dört Ata lirası, üç yarım Cumhuriyet altını ve dokuz çeyrek Cumhuriyet altınından oluştuğu bildirildi.

Ev sahibi H.E., 18 Eylül 2025’te altınların yerinde olmadığını fark edip zanlıya sorduğunda, zanlının hırsızlığı kabul ettiğini ve altınları geri vereceğine dair söz verdiğini ancak sözünü tutmaması üzerine

1 Ekim 2025’te polise şikâyette bulunduğunu ifade etti.

Kuyumcularda satış yaptığı belirlendi

Zanlı, aynı gün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandı. Evinde yapılan aramada herhangi bir bulguya rastlanmadı. Polis, zanlının ilk ifadesinde 17 Eylül’de bulduğu iki Ata lirasını 18 Eylül’de Lefkoşa’da bir kuyumcuya 63 bin TL’ye sattığını, ardından korktuğu için parayı çöpe attığını söylediğini aktardı. Ancak yapılan incelemede bu beyanın doğru olmadığı belirlendi.

Polis, zanlının ayrıca bir başka kuyumcuya iki yarım altın sattığını ve 32 bin TL aldığını belirledi. Zanlı, bu parayı ve maaşından birikimi olan 3 bin doları klimanın içine sakladığını ileri sürdü ancak yapılan aramada herhangi bir para bulunmadı.

Cezaevine gönderildi

Polis, zanlının diğer altınların akıbetiyle ilgili çelişkili ifadeler verdiğini, soruşturmanın büyük ölçüde tamamlandığını ve zanlının 6 Temmuz 2025’ten beri ülkede kaçak kaldığını açıkladı. Mahkeme; zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2025, 10:21