İkisi teminatla serbest

Gönyeli’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan E.Ö., H.G. ve A.A., Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Zanlılardan E.Ö.’nün öğrenci olduğu ancak okula devam etmediği için kaçak duruma düştüğü, H.G.’nin işten çıkarıldığı, başka bir yere geçiş yapmak için 40 gün süresi olduğu, A.A.’nın ise KKTC vatandaşı olduğu belirtildi. Kaçak durumda olan zanlı cezaevine gönderilirken, diğer ikisi teminatla serbest bırakıldı. Polis memuru, 29 Eylül tarihinde zanlı E.Ö.’nün ikametgahında yapılan aramada, toplam 60 gram hintkeneviri ile içerisinde uyuşturucu kalıntısı bulunan iki adet hassas terazi tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlı E.Ö.’nün tutuklandığını ve ifadesinde söz konusu maddeyi zanlı H.G.’den temin ettiğini söylediğini aktardı. Polis, bu beyan doğrultusunda zanlı H.G.’nin Lefkoşa’da tespit edilip tutuklandığını, evinde yapılan aramada 3 gram hintkeneviri türü uyuş-turucu madde bulunduğunu ifade etti. Polis memuru, H.G.’nin de uyuşturucu maddeyi zanlı A.A.’dan satın aldığını beyan ettiğini, A.A.’nın Lefkoşa’da bir araç içerisinde tespit edilerek tutuklandığını açıkla-dı. Polis, A.A.’nın aracında yapılan aramada 4 gram hintkeneviri ile uyuşturucu satışından elde edildi-ğine inanılan 7 bin 500 TL nakit paranın emare olarak alındığını bildirdi. Polis, soruşturmanın tamam-landığını belirterek, zanlı E.Ö.’nün 10 Mart tarihinde öğrenci kaydı yaptırdığını ancak okula devam etmediği için sınıfta kaldığını ve 205 gündür ülkede izinsiz olarak bulunduğunu ifade etti. Polis, zanlı H.G.’nin ülkede çalışma izniyle bulunduğunu ancak işten çıkarıldığını, yeni bir iş yerine geçebilmesi için 40 günlük yasal süresi bulunduğunu kaydetti. Polis, zanlı A.A.’nın ise KKTC vatandaşı olduğunu belir-terek, zanlı E.Ö.’nün tutuklu yargılanmasını, diğer iki zanlının ise uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlılar H.G. ve A.A.’nın 35’er bin TL nakit teminat yatırmalarına, her biri için bir kefilin 500 bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Zanlı E.Ö. ise tutuklu yargılanmak üzere 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi.