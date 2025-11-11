300 bin doları kim istedi?

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Hamitköy bölgesinde faaliyet gösteren Sami Doğan Motors isimli iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili 2 kişi daha tutuklandı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren H.A. (E-20) ile M.E.N. (E-19), tetikçilere tabanca temin eden E.A. suçla bağlantılı MG.K.’nın ardından tutuklanan M.M.B.(E-23) ve R.E.D.(E-30) dün mahkemeye çıkarıldı. Soruşturma kapsamında zanlı sayısı 6’ya çıkarken, olayla ilgili aranan şahıslar olduğu kaydedildi.

Ayrıca iş yeri sahibi Sami Doğan’ın silahlı saldırı öncesi birçok kez tehdit edildiği, 300 bin dolar haraç istendiği ve polise şikayetçi olduğu bilinirken, parayı kimin istediği henüz netleşmedi.

Olgular yeniden aktarıldı

Soruşturmayı yürüten polis, zanlılar H.A. (E-20) ile M.E.N. (E-19)’nin 8 Kasım 2025 tarihinde saat 02.40 raddelerinde Maraton marka tabanca ile Sami Doğan Motors isimli oto galerinin ofis kısmına iki el ateş ederek ofisin duvar ve alüminyum kısımlarına hasar verdiklerini mahkemeye aktardı. Polis, başlattıkları soruşturma kapsamında olay mahallinde 2 adet 9 mm çapında boş kovan ve bir adet 9 mm çapında tabanca fişeği tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini açıkladı.

Polis, olayda kullanılan tabanca, zanlıların giymiş olduğu kıyafetler olay mahallinin yaklaşık 500 metre Kuzeydoğu istikametindeki dere yatağı içerisinde bulunduğunu söyledi. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlıların tespit edildiğini ve kaldıkları pansiyonda yakalandıklarını açıkladı.

Polis, zanlılar H.A. ile M.E.N.’nin Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhlerinde 3 gün ek süre temin edildiğini kaydetti. Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan ileri soruşturma neticesinde E.A.’nın olayda kullanılan tabancayı temin ettiğinin tespit edildiğini ve aynı gün tutuklandığını söyledi.

Polis memuru, zanlı E.A.'nın kalmakta olduğu Lefkoşa'da Şht. Hüseyin Paşa Sokak’taki adresinde yapılan aramada apartmanının merdiven ve asansör kulesi damında Maraton marka 9 mm tabanca ile 93 adet 9 mm çapında tabanca fişeği bulunarak emare olarak alındığını kaydetti. Polis memuru, zanlı E.A.'nın gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini açıkladı.

Kamera görüntüleri inceleniyor

Polis, zanlı E.A.'nın cep telefonunda yapılan incelemede zanlı M.G.K. ile WhatsApp üzerinden görüşmeleri olduğunu ve ondan yardım isteyerek ikametgahının önünde polis olup olmadığı yönünde kontrol yapmasını istediğini tespit ettiklerini açıkladı. Polis, zanlı M.G.K.'nın da kontrol yaptığını ve ortamın temiz olduğu yönünde bilgi verdi. Polis, zanlı M.G. K.’nın da tutuklandığını aktardı.

Polis, zanlılar E.A. ile M.G.K.’nın da mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, yapılan soruşturma sonucu M.M.B. ve R.E.D.’nin de tutuklandığını ifade etti. Soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini, incelenecek kamera görüntüleri, alınacak ifadeler ve aranan şahıslar olduğunu kaydeden polis çavuşu, bir gün ek süre talep etti.

Mahkeme; zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

