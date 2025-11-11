Daha sıkı denetim olacak

Kuzey Kıbrıs’ta son zamanlarda artan adli olaylar hükümeti ve güvenlik birimlerini harekete geçirdi.

Başbakan Ünal Üstel başkanlığında Başbakanlık'ta yapılan iç güvenlik toplantısında ülkede son günlerde iç huzuru olumsuz etkileyen gelişmeler değerlendirildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Üstel başkanlığında yapılan toplantıya İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ve diğer yetkililer katıldı.

Üstel, toplantı ardından yaptığı açıklamada, halkın huzurunu ve güven duygusunu zedelemeye yönelik, özellikle iş dünyasına ve bazı vatandaşlara karşı yapılan saldırı, tehdit, şantaj ve huzur-suzluk yaratma girişimlerini yakından takip ettiklerini kaydetti. Bu tür girişimlerin yalnızca bi-reyleri değil, toplumun genel huzurunu da hedef aldığını belirten Üstel, halkın güven duygusu-nun zedelenmesine ve huzurun bozulmasına neden olacak bu tür olaylara izin verilmemesi ko-nusunda hükümet olarak kararlı olduklarını söyledi.

Gerekli adımlar atılacak

Yaşanan olaylar karşısında, suç ve suçluyla mücadelede Polis Genel Müdürlüğünün başarılı ça-lışmalarını takdir ettiklerini ifade eden Üstel, şöyle devam etti:

“Bununla birlikte, güvenlik birimlerimizin daha etkin görev yürütebilmesi adına; personel, alt-yapı ve teknolojik ihtiyaçlarının karşılanması ile gerekli yasal düzenlemelerin ivedilikle hayata geçirilmesi yönünde önemli adımlar atma kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik. Türkiye Cumhu-riyeti ile yürürlükte olan güvenlik iş birliği antlaşmaları çerçevesinde, ülkemizin iç güvenliğini daha da güçlendirecek; özellikle ülkeye girişler konusunda alınması gereken ek tedbirlerin dev-reye konulması ve etkin denetim mekanizmalarının uygulanması yönünde gerekli girişimleri de başlatıyoruz.”

Başbakan Üstel, KKTC’nin, huzurun, güvenin ve istikrarın ülkesi olmaya devam edeceğini kay-dederek, “Bu doğrultuda gerekli her adımı cesaretle ve kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Devletimizin tüm kurumları görev başındadır. Halkımız müsterih olsun; bu topraklarda korku iklimi yaratmaya çalışan kim olursa olsun, karşısında her zaman KKTC devletinin güvenlik ku-rumlarını bulacaktır.” dedi.