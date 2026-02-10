banner564

Projeler ele alındı

Nilden Bektaş Erhürman Sivil Afet Timi Derneği yetkilileriyle bir araya geldi

Projeler ele alındı

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, Tayfun Çanakçı başkanlığındaki Sivil Afet Timi Derneği yetkilileri ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen görüşmede, sivil afet timlerinin çalışmaları, afetlere hazırlık süreçle-ri ve yürütülen projeler ele alındı.
Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Çevre Danışmanı İbrahim Alkan da hazır bulundu.

Dernek üyeleriyle de görüştü
Öte yandan Nilden Bektaş Erhürman  “Welcome CIubs International (WCI)” üyesi “Welcome to Tur-kish Cyprus Club” Başkanı Işın Ramadan Cemil ve Asbaşkanı Behiye Müftüzade ile beraberindeki der-nek üyeleriyle de görüştü.
Cumhurbaşkanlığında yapılan yazılı açıklamaya göre; Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen görüşmede, dernek tarafından yürütülen faaliyetler paylaşılarak yapılabilecek projeler hakkında değerlendirmeler-de bulunuldu.
Ziyaret anısına hediye takdimi de yapılan görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Hizmetler ve Sosyal Politikalar Danışmanı Aydan Başkurt hazır bulundu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ayakta alkışlandı
Ayakta alkışlandı
  1. KIBRIS

banner608

banner474