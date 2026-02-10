Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, Tayfun Çanakçı başkanlığındaki Sivil Afet Timi Derneği yetkilileri ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen görüşmede, sivil afet timlerinin çalışmaları, afetlere hazırlık süreçle-ri ve yürütülen projeler ele alındı.

Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Çevre Danışmanı İbrahim Alkan da hazır bulundu.

Dernek üyeleriyle de görüştü

Öte yandan Nilden Bektaş Erhürman “Welcome CIubs International (WCI)” üyesi “Welcome to Tur-kish Cyprus Club” Başkanı Işın Ramadan Cemil ve Asbaşkanı Behiye Müftüzade ile beraberindeki der-nek üyeleriyle de görüştü.

Cumhurbaşkanlığında yapılan yazılı açıklamaya göre; Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen görüşmede, dernek tarafından yürütülen faaliyetler paylaşılarak yapılabilecek projeler hakkında değerlendirmeler-de bulunuldu.

Ziyaret anısına hediye takdimi de yapılan görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Hizmetler ve Sosyal Politikalar Danışmanı Aydan Başkurt hazır bulundu.