Ayakta alkışlandı

Kıbrıs Türk kültürünü ve tarihini yansıtan "Gelenekten Geleceğe Mirasımız Kıbrıs" müzikali Sydney’de sahnelendi.

Çağdaş Müzik Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, TC Sydney Başkonsolosu Belgin Ergüneş, Liver-pool Belediye Başkanı Ned Mannoun ile Liberal Parti Milletvekili Tina Ayyad, Dunya Türk İş Konseyi Avustralya Başkanı Hasan Gençtürk, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Avustralya Başkanı Ha-kan Evecek, Çokkültürlü Yeni Güney Galler Yönetim Kurulu Üyesi Ömer İncekara ile izleyicilerin katıldığı gecede, Kıbrıs Türk tarihi sahnelendi.

Kıbrıs Türk toplumunun göç hikayelerini, kültürel değerlerini ve toplumsal belleğini müzik, dans ve tiyatro estetiğiyle harmanlayan bir yapım olarak hazırlanan müzikal, 15 Şubat pazar akşamı Melbour-ne’da sahne alacak.

Sanat yönetmeni Ersin Tünay’ın sahneye koyduğu müzikal, Çağdaş Müzik Derneği, CATCYP (Chamber of Australian Turkish Cypriot Professionals) ve Ada Kıbrıs iş birliğiyle, KKTC Başbakan Yardımcılığı ile Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleştirildi.





