Pahalıya patladı

Lefkoşa’da bir marketten 6 bin 855 TL değerinde gıda ve içecek çalan biri kaçak, iki öğrenci toplam üç zanlı dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemeye çıkarılan zanlılar İ.K.(E-24), A.Z. (E-24)ve M.B.(E-23) hakkındaki olgular aktarılarak temi-nat talepleri değerlendirildi. Polis, öğrenci konumundaki iki zanlının kişi başı 300 bin TL nakit teminat yatırmaları şartıyla serbest bırakılmasını talep etti.

Mahkeme, ülkede kaçak kalan İ.K.’nin ise 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; zanlıların 5 Eylül 2025 tarihinde saat 00.22 sıralarında Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda bulunan bir marketten 6 bin 855 TL değerinde gıda ve içecek ürünlerini çaldık-larını söyledi. Polis, zanlıların7 Eylül’de tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu İ.K.’nin 6 Nisan 2025 tarihinden itibaren KKTC’de toplam 155 gün ikamet izni olmadan bulunduğunun tespit edildiğini kaydeden polis, İ.K.’nin davaları görülünceye ka-dar cezaevine gönderilmesini talep etti.

Polis, A.Z.’nin öğrenci ve yasal konumda olduğunu ancak 16 Nisan 2025 tarihinde Lefkoşa’da meyda-na gelen bir ev açma ve ikametgâhtan sirkat meselesiyle bağlantılı açıkta meselesi bulunduğunu be-lirtti. Polis, M.B.’nin de öğrenci ve yasal konumda olduğunu, herhangi bir sabıkasının bulunmadığını ifade ederek teminat talep etti.

Mahkeme; A.Z. ve M.B.’nin yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına ve 300’er bin TL nakit teminat ya-tırmalarına karar verdi. İ.K.’nin ise 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine hükmedildi.