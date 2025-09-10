Tahsilat çetesi

Suna ERDEN

Bir şahsa olan 80 bin Euro’luk borcu tahsil etmek amacıyla hareket eden biri Türkiye vatandaşı, 6’sı Pakistanlı toplam 7 kişi, 27 yaşındaki M.H.’yi Alsancak’ta misafir olduğu evden zorla kaçırdı. Ellerini ve ağzını bağlayıp yüzünü örttükten sonra araca koyarak Kırıkkale köyüne götürdükleri M.H.’yi darp eden zanlılardan S.Z. (E-26) ile A.B. (E-24) polis tarafından yakalanırken, Pakistanlı 5 kişinin ise arandığı açıklandı. Olayla ilgili tutuklanan iki zanlı dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; zanlıların kimlikleri henüz belirlenemeyen Pakistanlı 5 kişiyle birlikte alacak-verecek meselesi yüzünden 27 yaşındaki adamı, Alsancak’ta misafir olduğu evden darp ederek, kaçırdıklarını söyledi.

Polis, olayın 6 Eylül 2025 tarihinde saat 21.15 sıralarında gerçekleştiğini belirterek, zanlıların bir şahsa 80 bin Euro borcu olduğu gerekçesiyle M.H.’yi darp ettiklerini, ellerini ve ağzını bağlayıp yüzünü örttükten sonra A.B’nin kullanımındaki araca zorla bindirdiklerini aktardı.

Polis memuru; M.H.’nin daha sonra Kırıkkale köyüne götürüldüğünü, burada da darp edilerek zorla alıkonulduğunu ifade etti.

Polis, şikayet üzerine yürütülen soruşturma kapsamında zanlıların 8 Eylül 2025 tarihinde tespit edilerek tutuklandıklarını söyledi.

Polis, olayla bağlantılı diğer şüphelilerin arandığını, alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve soruşturulması gereken birçok husus bulunduğunu dile getirerek, zanlıların üç gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

