Kimin umurunda

Ömer KADİROĞLU

Havaların aşırı derecede ısınmasına karşın, yaşanan yangınlardan ders çıkarılmadığı ve ülke çapında ciddi ihmallerin yaşandığı görülüyor. En önemli ihmallerden biri de kuru otların temizlenmemesi ve elektrik trafolarıyla iletişim hatlarının etrafını saran ağaçların kesilmemesi.

İhbar üzerine Haspolat Sanayi bölgesine giden Diyalog ekibi, burada “geliyorum” uyarısı veren ciddi tehlikelerin yaşandığını tespit etti. En ufak bir kıvılcımda bölgenin tümüyle elektriksiz kalacağı gözle görülür halde. Ayrıca iş yerlerinin çevresindeki çöpler ve etrafa yayılan lağım suları çevre felaketi yaratıyor.

Diyalog muhabirine bilgi veren bölge sakinleri yapılan tüm uyarılara karşın elektrik kurumu, belediye ve çevre dairesinden herhangi bir yetkilinin bu duruma müdahale etmediğini söyledi.

Bir işletme sahibi “çöplerin ve lağım sularının arasında üretim yapmaya çalışıyoruz. Pis kokular artık dayanılmaz bir hal aldı. Buraya ilgi gösteren ve sorunları yerinde tespit eden tek kurum Diyalog oldu. Sizlere teşekkür ediyoruz” dedi.

Elektrik Kurumu’nu önlem almaya davet eden işletmeci şunları kaydetti:

“Uzayan ağaçlar iletişim hatlarının yanı sıra trafonun etrafını armış durumda. En ufak bir kıvılcım halinde sadece Haspolat değil birçok bölge elektriksiz kalacak. Ama defalarca uyarıldıkları halde hiç kimse önlem almıyor. Ülkede terk edilmişlik görüntüsü var. Ve bu durum hepimizi üzüyor, gelecek açısından kaygılandırıyor.”