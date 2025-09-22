Suç patlaması yaşanıyor

Larnaka’da aralarında reşit olmayan kişilerin de bulunduğu bir grup, 41 yaşındaki adama sal-dırıp yaraladı. Lefkoşa’nın Rum kesiminde bir grup saldırgan ev bastı bıçak ve sopalarla ev sa-hibini yaraladı. Limasol’da ise bir kişinin aracına ateş açıldı.

Alithia’nın haberine göre; ihbar üzerine Larnaka’daki bir apartmanda cuma sabahı yerde yaralı halde yatan bir kişi Larnaka Genel Hastanesi acil servisine kaldırıldı, ayakta tedavi ve taburcu edildi. Yaralı, polise verdiği ifadede, bir grup kişinin saldırısına uğradığını anlattı. Olayla ilgili 16 yaşındaki bir çocuk yakalandı ve hakkında 4 gün tutukluluk emri alındı.

Lefkoşa’nın Rum kesiminde ise 17 Eylül Çarşamba gecesi ellerinde bıçak ve sopalar bulunan bir grup ev bastı. Ev sahibini darp ederek yaralayan grup, bir evin içinde ve ev önünde park halindeki araçlara da zarar verdi. Polis olayla ilgili 31 ve 45 yaşlarındaki iki kişiyi yakaladı ve mahkemeden haklarında 5’er gün tutukluluk emri aldı.

Limasol kazasında ise, bir evin park yerinde bulunan 36 yaşındaki kişiye ait araca ateş açıldı. İhbarın aynı gün saat 22.00 sularında yapıldığını açıklayan polis, inceleme sonunda ateş açma olayının aynı gün saat 06.00 sularında gerçekleştiğini saptadı. Polisin olayla ilgili tahkikat başlat-tığı belirtilen haberde, başka detay verilmedi.

