‘Ortak amacımız’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen Sektörel Yuvarlak Masa Formatında Türk Yatırım Konferansı'na katıldı. Erdoğan, "Trump'la 2019 yılında belirlediğimiz 100 milyar dolarlık ticaret hacmi müşterek hedefimiz olmayı sürdürüyor' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu ABD’nin New York kentinde Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen Sektörel Yuvarlak Masa Formatında Türk Yatırım Konferansı’na katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hedefinin halen öncelikli hedef olduğunu vurguladı. Konfe-ransta Türkiye’yi yatırımcılar için daha cazip kılacak adımları anlatan Erdoğan, “Amerika ile enerji ve savunma sanayi iş birliğini öncelikli alanlar olarak görüyoruz. Savunma sanayi iş birliğimizin müttefiklik ruhuna uygun şekilde engel ve kısıtlamalardan bir an evvel kurtarılması gerekiyor” dedi. Erdoğan, ABD ile ikili ticaret ve yatırımlarda karşılıklı mekanizmaların etkin kullanılacağını belirterek, mütekabiliyet esaslı gümrük uygulamalarının ticaretteki ivmeyi düşürmemesi gerektiğine dikkat çekti. Konferansta Türkiye’nin yatırım ortamındaki dönüşümler, yeşil ve dijital dönüşüm adımları ve uluslararası doğru-dan yatırımların büyüklüğü de ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin Türkiye’ye en çok yatırım yapan ikinci ülke olduğunu belirterek, “Firmalarımızın Amerika’daki yatırımları 13,2 milyar dolara, Amerikan firmalarının Türkiye’deki yatırımları ise 15,7 milyar dolara ulaştı. Bu ilişkiler stratejik köprü vazifesi görüyor” dedi. Erdoğan, Türkiye’deki ilgili kurumlar ve ABD’deki temsilciliklerin yatırımcılara daima açık olduğunu ifade ederek, konferansın Türk-Amerikan ilişkilerine katkı sağlamasını temenni etti.

