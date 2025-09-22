138 kilo atık toplandı

Avrupa Birliği (AB) tarafından düzenlenen etkinlikte Kocareis, Yeniboğaziçi ve Gazimağusa’daki sahiller temizlendi. Toplam 21 kişi, sadece bir saat içinde 138 kilogram atık topladı.

Avrupa Birliği’nin finansal ve lojistik desteğiyle düzenlenen etkinlik çevre bilincinin toplum genelinde yayılmasına katkı sağladı. Etkinlik, katılımcıların sahilleri temizlemesinin yanı sıra, çevreyi koruma ve sürdürülebilir yaşam farkındalığını pekiştirmeyi amaçladı.

Etkinlik, sabah saatlerinde sahil boyunca bir araya gelen çevre gönüllülerinin katılımıyla başladı. Katı-lımcılar, tek tek kıyı şeridini tarayarak plastik, cam, metal ve diğer atıkları topladı. Yapılan ölçümlere göre; toplam 21 kişi, sadece bir saat içinde 138 kilogram atık topladı.

Etkinlik süresince katılımcılara, atıkların doğru şekilde ayrıştırılması ve geri dönüşüm süreçleri hakkın-da bilgilendirmeler de yapıldı.

Katılımcılar, topladıkları atıkların ağırlığını ve çeşitliliğini gözlemleyerek, deniz ve kıyı yaşamının korun-ması konusunda küçük bireysel katkıların bile büyük fark yaratabileceğini vurguladı. Etkinlik sonunda yapılan açıklamada, “Sizin desteğinizle farkındalığı yaymaya devam ediyoruz. Doğa ve deniz yaşamını koruyarak, sürdürülebilir bir dünyada huzur içinde yaşamak için hep birlikte adım atıyoruz” denildi.