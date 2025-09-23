Fransa'nın ardından İtalya'da da "Her Şeyi Engelleyelim" protestoları başladı. Liman işçileri, İsrail'e silah nakliyesi olarak kullanılmasını önlemek için Cenova ve Livorno limanlarına geçiş yollarını bloke etti. İtalya'da "Her Şeyi Engelleyelim" (Block Everything) çağrısıyla başlayan protestolarda, grevdeki liman işçileri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı ülkenin kuzeyindeki Cenova limanına giden yolları kapattı.

Protestolar sırasında ulaştırma hizmetleri de aksadı ve Filistin halkıyla dayanışma içindeki sendikaların çağrısı üzerine İtalya genelinde birçok okul kapandı.

Cenova'da protestocular sabahın erken saatlerinde ellerinde Filistin bayraklarıyla liman çevresinde toplandı. İşçilerin girişi engellediği bir diğer nokta ise kıyı şeridinin daha aşağısında, Toskana'nın Livorno kentindeki limanın girişiydi.

Liman işçileri, İtalya'nın Gazze'de savaşını sürdüren İsrail'e silah ve diğer malzemelerin nakliyesi için bir geçiş noktası olarak kullanılmasın önlemek istediklerini dile getirdi.

Reuters haber ajansına konuşan Cenova'da Özerk Liman İşçileri Kolektifi adlı bir grubun üyesi Ricky, "Filistin halkı bize onur ve direniş konusunda yine bir ders veriyor. Onlardan ders alıyoruz ve üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Roma'ya giden trenler aksadı

Diğer birçok İtalyan şehrinde gösteriler düzenlendi. Sokaklara çıkan diğer kesim de öğrencilerdi.

Başkent Roma'ya giden bölgesel tren seferleri grevler nedeniyle gecikmeler ve iptaller yaşarken, metro sistemi normal şekilde çalışmaya devam etti.

İtalya'nın finans başkenti Milano'daki metro hatlarının çoğu da çalışıyordu. Havayolları da grevden etkilenmedi.

"Her Şeyi Engelleyelim" (Block Everything) protestoları ilk olarak 2 hafta önce Fransa'da düzenlenmişti.

Hükümetin düşmesinin ardından göreve gelen yeni Başbakanı Sebastien Lecornu, göreve büyük bir protesto dalgasıyla başlamıştı.