Ürün az, fiyat yüksek

Hamit ER

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda domatesin fiyatı 140 liraya kadar çıktı. Yarısı sarı, yarısı kırmı-zı, kalitesi düşük domatesleri yüksek fiyata almak zorunda kalan vatandaşlar, “Yemeklere koymak için mecburen bu kalitedeki domatesi 140 liraya alıyoruz” dedi.

Vatandaşlar sadece domates değil, birçok meyve ve sebze fiyatının bütçelerini zorladığını belirtti.

Pazarda yerli mango 350, incir 300, hünnap 200, sarı fasulye ve parmak üzüm 180, armut, şeftali ve nektarin 150,barbunya ve taze fasulye de kilosu 150 liradan satışa sunuldu.

Diğer ürünler arasında kolakas 180,limon, dolmalık biber, acı biber, pancar, çiçek lahana ve mandalina 100, patlıcan, patates, soğan ve salatalık ise 40 liradan alıcı bekledi.

Pazarda bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Yerli Mango: 350

Paket Alıç: 300

İncir: 300

Hünnap: 200

Sarı Fasulye: 180

Parmak Üzüm: 180

Kolakas: 180

Yerli Mantar: 230

Sultani Üzüm: 160

Armut: 150

Şeftali: 150

Nektarin: 150

Barbunya: 150

Fasulye: 150

Domates: 140

Verigo Üzüm: 130

Elma: 120

Limon: 100

Dolmalık Biber: 100

Acı Biber: 100

Pancar: 100

Çiçek Lahana: 100

Mandalina: 100

Yerli Avakado: 80

Nar: 70

Muz: 70

Havuç: 50

Patlıcan: 40

Salatalık: 40

Soğan: 40

Patates: 40



