Ürün az, fiyat yüksek

Hamit ER
Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda domatesin fiyatı 140 liraya kadar çıktı. Yarısı sarı, yarısı kırmı-zı, kalitesi düşük domatesleri yüksek fiyata almak zorunda kalan vatandaşlar, “Yemeklere koymak için mecburen bu kalitedeki domatesi 140 liraya alıyoruz” dedi.
Vatandaşlar sadece domates değil, birçok meyve ve sebze fiyatının bütçelerini zorladığını belirtti.
Pazarda yerli mango 350, incir 300, hünnap 200, sarı fasulye ve parmak üzüm 180, armut, şeftali ve nektarin 150,barbunya ve taze fasulye de kilosu 150 liradan satışa sunuldu.
Diğer ürünler arasında kolakas 180,limon, dolmalık biber, acı biber, pancar, çiçek lahana ve mandalina 100, patlıcan, patates, soğan ve salatalık ise 40 liradan alıcı bekledi.
Pazarda bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:
Yerli Mango: 350
Paket Alıç: 300
İncir: 300
Hünnap: 200
Sarı Fasulye: 180
Parmak Üzüm: 180
Kolakas: 180
Yerli Mantar: 230
Sultani Üzüm: 160
Armut: 150
Şeftali: 150
Nektarin: 150
Barbunya: 150
Fasulye: 150
Domates: 140
Verigo Üzüm: 130
Elma: 120
Limon: 100
Dolmalık Biber: 100
Acı Biber: 100
Pancar: 100
Çiçek Lahana: 100
Mandalina: 100
Yerli Avakado: 80
Nar: 70
Muz: 70
Havuç: 50
Patlıcan: 40
Salatalık: 40
Soğan: 40
Patates: 40