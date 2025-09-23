O bir Kıbrıs aşığı

Türk pop müziğinin güçlü sesi Petek Dinçöz, 20 Eylül 2025’te İskele Merit Royal Gardens Hotel & Casino’da sahneye çıkarak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Sahneye enerjik bir giriş yapan Dinçöz, orkestrasının coşkulu performansı ve davul şovlarıyla geceyi adeta bir müzik festivaline dönüştürdü. Dinçöz, “Uzaklarda Arama”, “Hatıram Olsun”, “İncirler Olana Kadar” ve “Dön Desem” gibi sevilen parçalarıyla salondakileri mest etti.

Konserin ilerleyen bölümlerinde “Değer Mi”, “Gülüm Benim”, “Leylim Ley” ve “Allah Allah Bu Nasıl Sevmek” şarkılarıyla tempoyu yükselten Dinçöz, sahnedeki enerjisiyle büyük beğeni topladı.

Gecenin en özel anı ise “Ta Uzak Yollardan” şarkısına Yunanca başlayıp Türkçe devam ettiği performansı oldu.

Dinçöz’ün güçlü sesi ve orkestrasıyla yakaladığı uyum, izleyenleri büyülerken, dinleyiciler halaylarla ve oyunlarla coşkuya ortak oldu. Gece, sanatçının sahne performansı kadar seyirciyle kurduğu sıcak bağla da hafızalara kazındı.