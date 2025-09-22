Teknolojiyle risk azalıyor

Mehmet KARA

KKTC Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Adli Polis Müdürlüğü Patlayıcı Maddeler Şube Amirliği, kapılarını ilk kez Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açtı. Ülke genelinde 7 gün 24 saat görev yapan bomba imha uzmanla-rı, hayatlarını adeta “fünyenin ucunda” yürütüyor.



Patlayıcı düzeneklere ve şüpheli paketlere müdahalede uzmanlar, dedektör köpekler ve bomba imha robotları gibi teknolojik ekipmanlardan faydalanıyor. Müdahale sırasında yaklaşık 36 kilogram ağırlı-ğındaki özel kıyafetleri giyen uzmanlar, her adımlarını büyük bir titizlikle atıyor.



Patlayıcı Maddeler Şube Amirliği Sorumlusu Polis Çavuşu İzzet Öztansu, TAK muhabirine yaptığı açık-lamada, “İlk hatan son hatan olur” prensibiyle görevlerini yürüttüklerini belirtti. Öztansu, uzmanların görevlerini yerine getirirken yapacakları olası bir hatanın doğrudan yaşamlarını riske atabileceğini vur-guladı.



Uzmanlar, şüpheli paketlere müdahale etmenin yanı sıra arazilerdeki askeri mühimmat ve patlayıcı maddeleri etkisiz hâle getirme, güvenlik önlemleri alma, olay yeri incelemesi yapma, dedektör köpek-lerle alanlarda bomba arama ve patlayıcılarla ilgili eğitim verme görevlerini de yürütüyor. Bu eğitimler, hem psikolojik hem de teknik açıdan sürekli tekrarlanıyor ve hiçbir zaman bitmiyor.



TAK ekibine yapılan tatbikatta uzmanlar, dedektör köpeklerle arama yaptı ve şüpheli bir pakete müda-hale etti. Müdahale öncesinde paketin konumuna ve büyüklüğüne göre gerekli emniyet tedbirleri alındı. Uzmanlar özel kıyafetlerini giyip fünye veya robot yardımıyla paketi imha etti.

Teknik teçhizat bizim can damarımızdır

Öztansu, “Teknik teçhizat bizim can damarımızdır. Her şüpheli paketin bir bomba düzeneği olabileceği bilinciyle hareket ediyoruz. Bu konuda taviz vermiyoruz” dedi. Ayrıca uzmanların görev sırasında korku veya duygusal farklılık yaşayabileceğini ancak bunun görevlerini yerine getirmelerine engel olmadığını belirtti.



Dedektör köpekleri de altı aylık özel eğitim sürecinden geçiriliyor. Köpekler, patlayıcı maddeyi koku algısına göre tespit ediyor ve temas etmeden pasif tepki veriyor.

Öztansu, vatandaşlara şüpheli paketlerle karşılaşıldığında dokunmamaları ve vakit kaybetmeden polisi aramaları uyarısında bulundu. Patlamalarda oluşacak basınç etkisinin saniyede 24 bin kilometre hızla yayıldığını ve ciddi yaralanmalara hatta ölüme yol açabileceğini vurguladı.

Uzmanlar, görevlerini dikkat, cesaret ve özveriyle sürdürürken, toplumun güvenliği için ölümle kalım arasındaki ince çizgide her gün görev başında bulunuyor.