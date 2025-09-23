‘Duvar yazıları silinsin’

İsrail Diaspora Bakanı Amihay Şikli’nin iki Rum bakanlığına, Güney Kıbrıs’ta duvarlardan İsrail karşıtı slogan ve grafitilerin silinmesi talebiyle elektronik posta göndermesi üzerine İçişleri Bakanlığı’nın Rum Belediyeler ve Muhtarlar birliklerine yönelik emirname yayınlaması Rum iç cephesinde siyasi savaş çıkardı.

Fileleftheros haberi “Şikli Yüzünden Kıbrıs’ta Siyasi Manzara Gazze’ye Döndü… İçişleri Bakanlığı’nın Sloganların Silinmesi Genelgesi Yüzünden DİSİ-AKEL Açıklama Savaşı” başlı-ğıyla aktardı.

Şikli’nin ilgili talebi içeren elektronik postayı Rum İçişleri ile Adalet ve Kamu Düzeni bakan-lıklarına gönderdiğini belirten gazete İçişleri Bakanlığı’nın da 11 Eylül’de Belediyeler Birliği ve Muhtarlar Birliği’ne şu genelgeyi gönderdiğini aktardı:

“İsrail Diaspora Bakanlığı’nın İçişleri ve Adalet ve Kamu Düzeni bakanlıklarına gönderdiği 11 Eylül 2025 ve ‘Kıbrıs’ta antisemitizm ve nefrete tahrik ile mücadele faaliyetlerinin güçlendi-rilmesi’ konulu elektronik mesaj gönderdi. İsrail Diaspora Bakanlığı’nın Başkanlık Diplomatik Ofisi aracılığıyla iletilen yukarıdaki konuyla ilgili mesajını ve Bakan’ın, belediye ve köylerdeki bu tür sloganların derhal temizlenmesi direktifini sizlere iletme emri aldım.”

AKEL’den soru geldi

Habere göre AKEL, Şikli’nin mektubu üzerine genelge gönderilmesini “ülkeyi Netanhahu rejimi mi yönetiyor?” sorusunu sorduğu ve bunu, “Filistin halkına yönelik soykırım ve etnik temizliğe karşı takınılan tavrı” ayıplayarak Hristodulidis’i “suçlu Netanyahu rejimine karşı itaat-kar tavrını” kınadığı bir açıklama yayımladı.

DİSİ, AKEL’in açıklamasına “seçici ve ideolojik tek taraflılığı ne içteki diyaloğa ne de ülkenin uluslararası görüntüsüne yardımcı oluyor.” diyerek cevap verdiği AKEL’i, bugün eleştirdiği elektronik posta Filistin tarafından gelseydi yine de açıklama yapıp yapmayacağını sordu.