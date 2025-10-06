 ‘Sumud’ Ayia Napa marinasında

İsrail güçlerinin düzenlediği saldırıdan kaçmayı başaran ve Larnaka ve Baf limanlarına sığınan Küresel Sumud Filosu’ndan iki tekneden birinin Ayi Napa Marinası’na çekildiği, diğerinin seyir talebine onay verildiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi; Larnaka Limanı’na 2 Ekim Perşembe gecesi sığınan ve daha önce adı açıklanmayan Sumud filosu üyesi “Summertime Jong”un 3 Ekim’de Ayia Napa Marinası'na çekildiğini yazdı.

Ayia Napa Marinası müdürüne dayandırılan habere göre, Larnaka Limanı’na büyük cruise gemisi yanaşacak olması gerekçesiyle marinaya çekilen teknenin ne kadar marinada kalacağı belli değil.

Rum Liman Başkanlığı yetkilisi ise Baf Limanı’na sığınan “Şirin” isimli teknenin, demir almak ve denize açılma talebinin onaylandığını belirtti.