Organize işler

Suna ERDEN - Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da yasa dışı faaliyet sürdüren Perabet isimli bahis sitesiyle ilgili operasyon Lefkoşa’ya dayandı.

Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nin başarılı operasyonu sonucu Perabet’te çalışan kişilere paravan şirket üzerinden çalışma izni çıkarıldığı tespit edildi.

Lefkoşa’daki paravan şirkete operasyon yapılırken, Gülsev Görgülü ve Hasan Paylaşmaz gözaltına alındı.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen operasyonda tutuklanan Ekin Korkmaz, Fatma Gizem Ardıç, Serap Kotbaş, İzlem Kotbaş ve Begüm Köksal Gazimağusa’da, paravan şirketin sahipleri Gülsev Görgülü ve Hasan Paylaşmaz ise Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

28 kişiyi çalışıyormuş gibi gösterdi

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ndeki duruşmada iddiaları aktaran polis, zanlılar Gülsev Görgülü ve Hasan Paylaşmaz’ın 25 Kasım 2021 tarihinde Gazimağusa’da Perabet isimli yasadışı bahis sitesine karşı düzenlenen operasyonla ilgili tutuklandıklarını söyledi.

Polis, Gazimağusa’da tutuklanan zanlılardan bazılarının Gülsev Görgülü’nün Nasır isimli danışmanlık şirketinde çalışmadıkları halde çalışıyormuş gibi gösterilip, Çalışma Dairesi’ne kayıt yaptırdıklarını belirtti.

Polis, Gülsev Görgülü’nün kendisine ait şirkette çalışmadığı halde ilk tespitlere göre 28 kişiyi şirketinde çalışıyormuş gibi gösterdiğini anlattı.



Polis, çalışma izinleriyle ilgili işlemler yapan Hasan Paylaşmaz’ın ise Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak isterken tutuklandığını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

5 zanlı için teminat istendi

Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ndeki duruşmada ise Perabet’in çalışanları Ekin Korkmaz, Fatma Gizem Ardıç, Serap Kotbaş, İzlem Kotbaş ve Begüm Köksal hakkındaki iddialar aktarıldı. Polis,

Karakol bölgesinde bulunan Ekin Korkmaz’ın evinde baskın yapıldığını ve bir adet dizüstü bilgisayarı ile 2 adet cep telefonuna el koyulduğunu belirtti.

Polis, yürütülen soruşturma kapsamında, Fatma Güzem Ardıç’ın evinin arandığını ve bir adet dizüstü bilgisayar ile 2 cep telefonu, ayrıca bir sabit telefonuna el konduğunu söyledi. Polis, her 2 zanlının da sanal bahis sitesi için call-center hizmeti yaptığının belirlendiğini ifade etti.

Polis, yapılan soruşturmada Serap Kotbaş’ın da aynı sanal bet sitesi için call-center hizmeti verdiğini ve diğer kızlara da işi öğrettiğinin belirlendiğini aktardı.

Polis, İzlem Kotbaş ile Bagüm Köksal’ın da call-center hizmeti için Serap Kotbaş’tan eğitim aldıklarının tespit edildiğini bildirdi.

Soruşturmanın tamamlanmadığını ancak zanlıların etki etme olasılığının kalmadığını aktaran polis, mahkemeden uygun teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz Serden, zanlıların, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin, 50’şer bin kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

Yargıç ayrıca, Fatma Gizem Ardıç’ın 10 bin, diğer zanlıların ise 8’er bin TL nakdi kefalet ödemesine emir verdi.