‘Gönül rızasıyla oldu’

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Karaoğlanoğlu’nda masaj yaptırmaya gittiği mekanda çalışan 35 yaşındaki S.T. isimli kadına tecavüz ettiği öne sürülen Y.G.(E-37) şikayet üzerine tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının zorla değil gönül rızasıyla bir ilişki yaşandığını iddia ettiği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 1 Aralık 2021 tarihinde saat 15.30 sıralarında Karaoğlanoğlu bölgesindeki bir masaj salonunda S.T. isimli kadına tecavüz ettiğini söyledi. Polis, zanlının tecavüz esnasında kadının kafasını masaya çarpmasına neden olduğunu ifade etti. Zanlının önceki gün tutuklandığını belirten polis, sözlü beyanında zorla değil rızayla cinsel ilişki yaşandığını öne sürdüğünü açıkladı.



Polis, şikayetçi kadının doktor kontrolünden geçirildiğini, ancak cinsel muayenede zorlama bulgusuna rastlanmadığını söyledi.Olay yerinden emareler alındığını, soruşturmanın devam ettiğini ifade eden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.Zanlının avukatı ise şikayetçi kadının müvekkilinden daha fazla para istediğini, vermeyince tecavüzle suçladığını öne sürdü.Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri verdi.