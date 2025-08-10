Tatar da katıldı

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) teşkilat başkanları, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katılımıyla, Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik toplantı gerçekleştirdi.

YDP’den verilen bilgiye göre, YDÜ Konferans salonunda yer alan toplantıda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşma yaptı.

YDP Genel Başkanı ve Bayındırlık Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı toplantıda yaptığı konuşmada, yarım asırdır görüşülen federasyonun artık öldüğünü ifade ederek, eşit egemenlik temelinde, iki devletli politikanın şartlarını ve niye alternatifinin olmadığını anlattı.

Sovyetler Birliği'nin 1990’da dağılması ardından federasyonların teker teker yıkıldığını, yerlerine üniter milli devletlerin kurulduğunu, bunun neticesinde Birleşmiş Milletler üye sayısının 154’ten 194’e çıktığını ifade eden Arıklı, “1990’dan sonra kurulan tek bir federasyon yok. Buna rağmen ısrarla Kıbrıs’ta bir federasyon kurulmasını istiyorlar. Bir 50 yıl daha görüşelim istiyorlar” dedi.

KKTC ile Kıbrıs Rum Yönetimi arasında sürdürülen müzakere süreçlerine ve görüşmelere de değinen Arıklı, “Soruyoruz. Görüşülmedik hangi konu kaldı? Sayın 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın, 4’ncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın çözemediğini sen nasıl çözeceksin. Onların vermediği ya da yapmadığı ne vardı da sen onu verip federasyonu kuracaksın?” dedi.

İsviçre’nin Crans-Montana şehrinde 2017’de yer alan görüşmelere de atıfta bulunan Arıklı, “BM Genel Sekreteri Crans Montana’dan sonra taraflara yeni fikirlerle gelin demedi mi. Bizde yeni fikir olarak iki devletli yapı diyoruz. Federasyonların dağıldığı ve yerlerine milli devletlerin kurulup BM ye üye olduğu bu yüzyılda artık yeni trend, milli devlet. Biz de milli devletimize sahip çıkacağız” şeklinde konuştu.

YDP 12 bin 500 üyeye ulaştı

YDP Seçim Komite Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Turan Büyükyılmaz da, seçimlerde uygulanacak çalışma stratejisi hakkında “teşkilat başkanlarına” bilgi verdi.

Büyükyılmaz, iki devletli politikanın kapı kapı dolaşarak halka anlatılması için 6 ilçede oluşturulan ekiplerin eğitime alınacağını söyledi.

YDP Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz ise, YDP’nin 12 bin 500 üyeye ulaştığını ve üye sayısı açısından ülkenin ikinci büyük partisi olduğunu, seçimin kaderinin belirlenmesinde YDP’nin büyük rol oynayacağını söyledi.

