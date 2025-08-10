Azmettiren biliniyor

Suna ERDEN

Cinayet işlemek amacıyla Kuzey Kıbrıs’a gönderilen 23 yaşındaki tetikçi Yunus Emre Karakoç, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, hedefinin kim olduğu ortaya çıktı. Türkiye’den aldığı talimat üzerine 28 Temmuz’da ülkeye gelen zanlının çiğ köftecide çalışan bir kadını öldürmeyi planladığı öğrenildi.

Talimatı veren kişinin ise kadının ayrı yaşadığı kocası olduğu iddia edildi. Zanlının ifadesinde azmettiricinin adını söylediği açıklandı ancak mahkemede isim verilmedi.

Ayrıca zanlıya KKTC’de yardım eden kişiler olup olmadığına dair soruşturmanın sürdüğü açıklandı.

Detaylar aktarıldı

Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılan Karakoç hakkındaki olguları aktaran polis; 30 Temmuz 2025 tarihinde saat 23.00 sıralarında aldıkları bilgide ülkeye turist olarak gelen zanlının Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarketin içerisinde çiğ köfte satışı yapan bir şahsa yönelik silahlı saldırı düzenleyeceğini öğrendiklerini söyledi. Polis; hemen harekete geçerek, Karakoç’un, Surlariçi’nde faaliyet gösteren bir otelde kaldığının belirlendiğini ve tutuklandığını söyledi.

Polis; yapılan soruşturma sonucu zanlının Türkiye’de bulunan bir şahsın direktifiyle hareket ettiğini tespit ettiklerini açıkladı. Polis, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini kaydetti.

Polis, zanlının 31 Temmuz 2025 tarihinde mahkemeye çıkarılarak aleyhinde 2 gün tutukluluk alındığını, bu süre zarfında vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapıldığını, birçok kamera görüntüsü incelediklerini ve ifade temin ettiklerini söyledi.

Polis zanlının gönüllü ifadesinde ve beyanlarında kullanacağı tabancanın konumunun telefonuna atılacağını ve kendisinin de gidip alacağını söylediğini belirtti.

Polis, zanlının 2 Ağustos tarihinde yeniden mahkemeye çıkarılarak aleyhinde 6 gün tutukluluk alındığını kaydetti.

Soruşturma devam edecek

Polis, bu süre zarfında ise Türkiye'deki azmettiricinin isminin tespit edildiğini ve gerekli yazışmalar yapıldığını açıkladı.

Polis, zanlının KKTC’de bulunduğu süre içinde herhangi biriyle iletişime geçip geçmediğine dair çok sayıda ifade alındığını ve kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğünü açıkladı. Zanlının turist vizesiyle ülkeye giriş yaptığına dikkat çeken polis, serbest bırakılması halinde yasal olmayan yollarla KKTC’den ayrılmasının yüksek ihtimal olduğunu belirterek, iki ay süreyle merkezi cezaevinde tutuklu kalması talebinde bulundu.

Mahkeme, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.v

Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2025, 02:38