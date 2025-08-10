En büyük güvencemiz 

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye’nin garantörlüğünün KKTC için vazgeçilmez bir güvence olduğunu vurgulayarak, “Türk askerinin varlığı, sadece bir güvenlik unsuru değil; aynı za-manda halkımızın huzur ve istikrarının teminatıdır” dedi.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana Milletvekili Muharrem Varlı’yı kabulünde yaptığı konuşmada, KKTC’nin geleceğini Anavatan Türkiye ile birlikte şekillendirmeye devam ettiklerini söyledi.

Öztürkler, “Geleceğimiz, Türk dünyasının ortak hedefleri doğrultusunda inşa ediliyor. Bu birliktelik, sadece siyasi değil, kültürel ve stratejik bir dayanışmadır” ifadelerini kullandı.

KKTC’nin yeni yerleşkesinde devletin gücünün her geçen gün daha görünür hale geldiğini vurgulayan Öztürkler, “Her gün, binlerce Rum sınır kapısından geçerken bayrağımızın dalgalandığı bu gücü görü-yor” dedi.

Erenköy Direnişi’nin 61’inci yıl dönümü anma törenine katılmak üzere yola çıkan vatandaş kafilesinin Yeşilırmak Sınır Kapısı’nda Rum yönetiminin araç kısıtlaması nedeniyle BM Barış Gücü tarafından bek-letildiğini anımsatan Öztürkler, “Dün yaşananlar, geçmişteki zihniyetin bir iz düşümüdür. Ellerine geçen her fırsatta engel çıkarabileceklerini görüyoruz. Ancak biz, haklı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Öztürkler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye selamlarını iletti.

“Milli bir dava”

MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı ise kabulde yaptığı açıklamada, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-yeti, bizim için sadece bir kardeş devlet değil; milli bir davadır. Türkiye olarak her zaman yanınızdayız” ifadelerini kullandı.

