Bir gram için yandı

Ercan Havalimanı’nda ayakkabısında uyuşturucu bulunarak tutuklanan 23 yaşındaki Ç.B. (E) yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında soruşturma amaçlı 2 gün ek süre alınırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis memuru; 13 Mart 2026 tarihinde saat 16.48 raddelerinde Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapmak isteyen zanlının, Narkotik dedektör köpeği Pamir’in tepki vermesi üzerine kontrol edildiğini aktardı. Polis, zanlının üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, ayakkabısının içerisinde yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını belirtti. Zanlının daha önce mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek tutukluluk süresi temin edildiğini kaydeden polis, bu süre içerisinde söz konusu maddenin analize gönderildiğini ancak henüz sonucun temin edilemediğini ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, beklenen analiz sonucu bulunduğunu, ayrıca zanlının vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini mahkemeye aktardı. Polis, yürütülen soruşturmanın selameti açısından zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının soruşturma maksatlı 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

