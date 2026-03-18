Şimdi dayanışma zamanı

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs’ın geleneksel ürünü hellim, artan maliyetler ve ihraç sorunları nedeniyle vatandaşın sofrasında eskisi kadar kolay yer bulamıyor. Orta Doğu’daki savaş nedeniyle ihraç edilemeyen ve depolarda bekletilen tonlarca hellim, fiyatların yükselmesine yol açarken, halk ürünlerin iç piyasada indirimli satışa sunulmasını talep ediyor. Vatandaşlar, hem israfın önlenmesini hem de yüksek fiyatlarla karşılaşan tüketicilerin uygun fiyata hellim alabilmesini sağlamak için devletin ve üreticilerin harekete geçmesini istiyor.

Ne dediler…?

Ahmet Altıparmak

“Evimizde yeterince hellim tüketiyoruz ancak değişen fiyatlar vardır. Bu fiyatlar pek tabi ki bütçemizi etkiliyor. Geçen gün haberlerde okumuştum 850 ton civarında hellim ihraç edilemediği için bekletiliyormuş. Bunu bekleteceklerine piyasaya ucuza sürsünler ki insanlar da uygun fiyata hellim yesin. Çöpe gideceğine piyasaya sürsünler insanlara da bir faydaları olsun.”

Osman Sucuoğlu

“Evimizde paramız yettiğince hellim tüketiyoruz. Hellim fiyatları bu zamana göre çok yüksek ve alamayan insanlar var. Eskiden rahatça alıp daha fazla tüketiyorduk ancak şimdi hem fiyatı hem de sütle değil süt tozu ile yapılan hellimler de çok diye daha az tüketiyoruz. Savaş nedeniyle Orta Doğu’ya satılamayan hellimlerin depoda bekletildiğini duyduk. Bu hellimleri çürütüp atacaklarına hükümetin desteği ile piyasaya sürsünler ki insanlar ucuza hellim alıp tüketebilsin.”

Hüseyin Ezgin

“Evimizde yeterince hellim tüketebiliyoruz. Fiyatlar bu şartlarda normaldir. Piyasada çok ucuz bir şey kalmadı. Hellim bizim ürünümüz ve sofralarımızda eksilmiyor. Eskiye göre fiyat farkı vardır. Bu arada hellim ile ilgili sıkıntılı günler yaşanıyor. Arap pazarı kapandı o nedenle hem süt imalatçılarının hem de hayvancının sıkıntılı günleri oluyor. Bayağı zor günlerden geçiyorlar. Savaş nedeniyle Orta Doğu’ya satılamayan hellimler depoda bekletiliyor. Bu hellimi tüketebilmek adına en azından devletin Ankara ile görüşerek imalatçının elini rahatlatması gerekiyor. Orta Doğu pazarı kapandığına göre Türkiye piyasasında bu ürünler tüketilebilir. İç piyasada da üreticiler belli oranda bir yüzdelik indirim yaparak kampanyalarla depoda bekleyen hellimi tüketebilirler.”

Çağan Çağansoy

“Çocuklarım sevdiği için hellimi alıp tüketiyoruz. Fiyatlar marketlerde nedir bilmiyorum çünkü ben üreticilerden alıyorum. Kendi üretimimiz olmasına rağmen fiyatı nedeniyle insanlar almaktan çekiniyor. Bu Orta Doğu’daki savaş nedeniyle satılamayıp depoda bekletilen hellimler vardır. Bu hellimleri indirime giderek vatandaşla buluşturulması lazım.”

Yılmaz Çamlıbel

“Ben Türkiyeliyim ama Kıbrıslılardan daha fazla hellim tüketiyorum. Türkiye’de hellim yeteri kadar tanınmıyor. Orta Doğu’daki savaş nedeniyle bir miktar hellim ihraç edilemeyip depolarda bekletiliyor. Bunu çürütüp atmak yerine devletin de desteği ile ya Türkiye’ye sürmeleri ya da iç piyasada indirimli bir şekilde satışı yapılarak halkın ucuz hellim almasını sağlayabilirler.”

Marketlerdeki bazı markaların fiyatları şöyle:

Garanti Hellim (Az Tuzlu): 643 TL

Yusuf Akmandor Hellim: 615 TL

Arden Hellim: 594 TL

Dikmen Hellim: 579,99 TL

Koop Hellim (Az Tuzlu): 549,99 TL

Koop Hellim (Tuzlu): 489,99 TL

Kıbsüt Hellim: 369,99 TL