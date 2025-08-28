Tasarı Meclis’te

Rum Meclisi “Göçmenler” Komitesi’nin gelecek salı günkü toplantısında KKTC’de eski taşınmaz malı olan Rumların, kullanım kayıplarının tazmini konusunun tartışmaya açılacağı bildirildi.

Politis’in “İşgal Altındaki Mülkler İçin Fon Masada” başlığıyla manşete çektiği habere göre konu DİSİ’nin, Rumların KKTC’deki eski mallarını, Rumlara 620 milyon Euro dağıtan Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) satmalarını durdurmak ya da en azından kısıtlamak maksadıyla DİSİ’nin sunduğu yasa teklifiyle gündeme geldi.

Yasa teklifi KKTC’de kalan eski Rum mallarının “kullanım kaybı için ulusal fon kurulmasını, bu fonun mal satışlarına eklenecek yüzde 0,4 harç, devlet katkısı ve vergi teşviki ile sağlanacak hibe-katkılar (fonun elde edeceği ya da fona hibe edilecek menkul ve gayri menkullerin değerlendirilmesi) ile finanse edilmesini öngörüyor. Benzer bir fonun halen “tıraşlı mevduatlar” için uygulanmakta olduğu da hatırlatıldı.

Gazete TMK Başkanı Növber Ferit Vehçi’nin geçen Mayıs ayında, TMK’ya 8 bin 151 Rum’un başvurduğunu, başvurulardan 2 bin 40’ının incelendiğini ve 535 milyon sterlin/620 milyon Euro tazminat ödenmesine karar verildiği açıklamasından geniş bir alıntıya yer verdi.

Habere göre, DİSİ Meclis Grubu adına milletvekilleri Yorgos Karullas, Onufrios Kullas, Nikos Yeorgiu, Kiriakos Haciyannis, Marios Mavridis ve Rita Superman’ın imzasını taşıyan ve geçen Temmuz ayında Rum Meclisi Genel Kurulu’na sunulan yasa teklifi görüşülmek üzere Meclis “Göçmenler” Komitesi’ne havale edilmişti.

İmza sahipleri, bu yasa teklifi ile kullanım kayıplarının tazmini maksadıyla mali destek programı için gereken mali kaynağın toplanması, doğru ve etkin değerlendirilmesi hedefiyle “İşgal Altındaki Malların Kullanım Kayıpları Ulusal Fonu” kurulmasını hedefliyor.