Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi’nde tanıttığı yerli hava savunma sistemi “Çelik Kubbe”, dünya basınında geniş yer buldu. Sistem, hem ABD, Avrupa, Orta Doğu hem de Asya basınında Türkiye’nin savunma alanındaki bağımsızlığını güçlendiren bir adım olarak değerlendirildi.

ABD medyası, Türkiye’nin savunma sanayisindeki gelişimine vurgu yaptı. Associated Press, Erdoğan’ın konuşmasında 47 araçtan oluşan sistemin “dosta güven, düşmana korku vereceği” ifadelerini öne çıkardı. Bloomberg, 1,5 milyar dolarlık araştırma tesisinin Türkiye’nin savunma kabiliyetini artıracağını belirtti. UPI ise sistemin Türkiye’nin gelişmiş savunma teknolojilerini tasarlama ve üretme kapasitesini gösterdiğini aktardı.

Avrupa basını, Erdoğan’ın Çelik Kubbe’yi “dönüm noktası” olarak tanımlamasına dikkat çekti. Reuters, ASELSAN’ın yeni teknoloji üssü ile üretim kapasitesini iki katına çıkaracağını duyurdu. The Independent ve Der Spiegel de sistemin ülke ve savunma sanayisi açısından stratejik önemine vurgu yaptı.

Orta Doğu basını, Çelik Kubbe’nin Türkiye’yi “küresel savunma oyuncusu” yapma hedefini öne çıkardı. Al Jazeera, sistemin milli imkanlarla geliştirilmesini tarihi bir adım olarak nitelendirirken, Al Khaleej Türkiye’nin bölgesel değil, küresel aktör olma yolundaki stratejisine dikkat çekti.

İsrail basını, Türkiye’nin dışa bağımlılığı azaltma yönündeki hamlesine işaret etti. Yediot Ahranot ve i24 News, Çelik Kubbe’nin İsrail’in Demir Kubbe sistemine alternatif ve Türkiye için stratejik bir yatırım olduğunu vurguladı.

Asya ve Balkan medyası da sistemi yakından takip etti. Xinhua ve Nikkei, ASELSAN’ın yeni üretim tesisleri ve yatırımlarına dikkati çekti. Bulgaristan, Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan ve Karadağ basını ise Çelik Kubbe’nin Türkiye’nin hava savunmasında yeni bir lig oluşturduğunu aktardı.

Haberde, Erdoğan’ın “Kendi radar ve hava savunma sistemlerini geliştiremeyen bir ülke geleceğe güvenle bakamaz” ve “Bu projeyle Türkiye, hava savunmasında yeni bir lige çıkıyor” sözleri öne çıkarıldı. Sistem, 460 milyon dolarlık değeri ve 47 araçlık kapasitesiyle Türk ordusunun kullanımına verildi.

Uluslararası medya, Çelik Kubbe’nin Türkiye’nin savunma sanayisini güçlendiren, stratejik ve diplomatik etkileri olan bir adım olduğunu ortak değerlendirme olarak aktardı.

