Ucuz kurtuldu

Suna ERDEN

Gönyeli’de komşusu olan 26 yaşındaki kadının kapısına dayanıp, zorla eve giren, eşyalara zarar veren, üstelik uyuşturucu bulundurduğu ortaya çıkan Litvanyalı Roland Rackaukas hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde “polisi darp, görevinden men, mülke tecavüz, kasti hasar ve uyuşturucu madde alma-tasarruf” suçlarından yargılanan sanık bir yıl hapse mahkum edildi. Ağır ceza heyeti, sanığın yabancı olarak bulunduğu ülkede kurallara aykırı davranarak başkasının evine zorla girmesini, içeride kasti hasar oluşturmasını, polise karşı şiddet kullanıp görevini engellemesini ve uyuşturucu madde bulundurmasını ağırlaştırıcı unsurlar olarak değerlendirdiklerini açıkladı.

Kararı okuyan ağır ceza mahkemesi heyeti başkanı; sanığın 14 Haziran 2025’te saat 22.40 sıralarında Gönyeli’de N.B. isimli genç kadının evinin kapısını yumruklayarak uygunsuz tavır sergilediğini, kapının açılması üzerine zorla içeriye girerek mülke tecavüz ettiğini belirtti.

Evde üç kahve fincanı ve bir bardak kırarak 250 TL’lik kasti hasara neden olan sanığın, şikâyet üzerine olay yerine gelen iki polis memurunu darp ettiğini kaydeden başkan, bir polisin de dilinde yırtılma oluşmasına neden olduğunu açıkladı. Başkan, sanığın makul güç kullanılarak tutuklandığını, evinde yapılan aramada 0.5 gram hintkeneviri bulunduğunu söyledi.

Başkan, sanığın itham edilen tüm suçları kabul ettiğini; olaydan pişmanlık duyduğunu, mağdurdan ve polislerden özür dilediğini aktardı. Başkan, sanığın daha önce sabıkası bulunmadığını; ayrıca dilini bilmediği bir ülkede cezasını çekecek olmasının hafifletici unsur olarak dikkate alındığını ifade etti.

Birden çok suç işledi

Başkan, bununla birlikte, sanığın yabancı olarak bulunduğu ülkede kurallara aykırı davranarak başkasının evine zorla girmesini; içeride kasti hasar oluşturmasını, polise karşı şiddet kullanıp görevini engellemesini ve uyuşturucu madde bulundurmasını ağırlaştırıcı unsurlar olarak değerlendirdiklerini açıkladı.

Başkan “Sanığa nasıl bir ceza verilmesi gerektiğini değerlendirirken Yüksek Mahkeme’nin cezalandırma ile ilgili içtihatlarını, suçun işleniş şeklini ve sanığın şahsi durumunu bir bütün olarak inceledik. Cezada gözetilecek ilkelerden biri sanığı ıslah ederek topluma kazandırmak, diğeri ise kamu menfaatini korumaktır. Uyuşturucu suçlarının ciddi ve yaygın suçlar arasında olduğu; toplumun sağlığını ve huzurunu tehdit ettiği Yüksek Mahkeme kararlarında da belirtilmiştir. Bu nedenle sanığa hapis dışında başka bir ceza takdir edilmesi mümkün değildir.” ifadelerini kullandı.

Başkan, sanık lehine ve aleyhine olan tüm hususları suçun işleniş şeklini, ağırlaştırıcı ve hafifletici hususları be tekrar inceleyip tekrardan gözden geçirdikten sonra; bir yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

