Başkanlık sürecine hazırlık

Güney Kıbrıs’ın Avrupa İşleri Müsteşarı Marilena Rauna’nın, Güney Kıbrıs’ın 2026’da devra-lacağı AB Konseyi Dönem Başkanlığı’yla ilgili çalışmalar çerçevesinde Moldova ve Macaris-tan’da temaslarda bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rauna’nın Budapeşte’de Macar mevkidaşı Janos Boka ile baş başa gö-rüştüğünü, bugün de heyetlerin katılımıyla yeni bir görüşme yapılacağını, ardından Rauna’nın Macaristan Meclisi Avrupa İşleri Komitesi Başkanı Zoltan Tessely ile görüşeceğini yazdı.

Gazete, Rauna’nın Macaristan’dan önce Moldova’ya gittiğini ve buradaki temasları çerçeve-sinde Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile görüştüğünü kaydetti.

Habere göre görüşmede, Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı’ndaki öncelikleri, Moldova’nın AB’ye üyelik süreci ve Moldova’da yapılacak olan milletvekili seçimleri öncesinde "karşılaşılan tahrikler" ele alındı.

Gazete, Rauna ile Sandu’nun Güney Kıbrıs ile Moldova arasındaki dostane ilişkilere atıfta bu-lunarak, bu ilişkilerin daha da geliştirilmesi konusunda karşılıklı niyet belirttiğini yazdı.

Rauna, Güney Kıbrıs’ın Moldova’nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve AB’ye üyelik sü-recini desteklediğini ifade ederek, Sandu’ya Moldova’nın Kıbrıs sorunundaki "istikrarlı ve ilkeli tutumundan" ötürü teşekkürlerini sundu.

Habere göre Rauna, Moldova temasları çerçevesinde Moldova Avrupa Entegrasyonundan So-rumlu Başbakan Yardımcısı Cristine Gherasimov ile de görüştü ve Gherasimov’u, Moldova’nın sağladığı ilerlemeden dolayı tebrik etti.

Haberde, Rauna’nın Moldova Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Carolina Perebinos, Moldova’daki AB Heyeti Başkanı Janis Mazekis ve diğer yetkililerle de bir araya geldiği belirtildi.