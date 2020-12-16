Öfkesine yenildi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da yaşandığı iddia edilen olayda Hüseyin Toran’ın kendisine borcu olduğu iddia ettiği bir şahsın iş yerini basıp, olay çıkardığı ileri sürüldü.

Toran’ın kendisine borcu olan şahsı korkutmak için bıçak gösterdiği, eşine ise tükürdüğü öne sürüldü.

Olayın ardından karı-koca şikâyetçi olurken, aranan şahıs ilan edilen zanlı 3 gün süren aramaların ardından önceki gün Gazimağusa’da tespit edilerek, gözaltına alındı.

Zanlı dün yargılanacağı davalardan teminata bağlanmak üzere mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru, zanlının, 11 Aralık 2020 tarihinde, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bulunan bir işletmeye giderek, alacaklı olduğu iddia ettiği bir şahsın eşi olan kadına tükürerek hakaret ettiğini söyledi.

Bıçakla korkutmaya çalıştı

Polis, zanlının, daha sonra işletmeye gelen ve kendisine borcu olan şahsı korkutmak maksadı ile tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçağı gösterdiğini aktardı.

Zanlının, aranan şahıs ilan edildiğini belirten polis, 14 Aralık 2020 tarihinde Gazimağusa’da tespit edilerek gözaltına alındığını ifade etti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi ve zanlının, mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 4 bin TL nakdi kefalet ödemesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.