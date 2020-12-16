"Kıb-Tek'te 300-350 milyon dolarlık vurgun"

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı göreve başlar başlamaz Elektrik Kurumu’nu mercek altına aldı. Kurum içinde 300-350 milyon dolarlık vurgun olduğunu açıklayan Arıklı, “Henüz kurumda yönetimi atamadık ama bu vurgunun önüne geçeceğiz” dedi.

Kıb-Tek’te örgütlü sendika olan El-Sen’i de sağduyuya davet eden Arıklı, tasarruf tedbirlerini uygulamaya koyacaklarını söyledi.

Bu arada yeni hükümetin kurulmasıyla birlikte gündeme gelen Elektrik Kurumu’nde dün gece talihsiz bir olay yaşandı ve yıldırım düşmesi sonucunda Teknecik devre dışı kaldı. Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; yaşanan soruna Girne içindeki bir santralde meydana gelen arıza da eklenince kent karanlıkta kaldı. Yağışlı bir gecede yaşananlar vatandaşın tepkisine yol açtı.

Arıklı: Bu vurguna son verilecek

Bakan Arıklı, “Kıb-Tek’te vurguna son vereceklerini” vurguladı. Arıklı El-Sen’i sağduyuya davet etti.

Arıklı, kabulü sırasında bir soruya karşı yaptığı açıklamada, El-Sen’in kendi içinde bir kavgası olduğunu ve bu kavgayı da şova dönüştürdüğünü söyledi.

El-Sen’de mevcut yönetimi devirmek için bir imza toplandığını ve imzanın sayısının da yeterli sayıya ulaştığını zannettiğini dile getiren Arıklı, Sendikalar Mukayyitliği’ne başvurulduğunu ve mevcut yönetimin de şov yaparak güç göstergesinde bulunmak istediğini belirtti.

Arıklı, “Bize karşı herhangi bir eylem olarak değerlendirmiyorum, çünkü biz henüz daha Kıb-Tek’e müdahale etmedik, yönetimi de atamadık. Mevcut yönetim ekonomik bir tedbir alıyor, tasarruf tedbiri, El-Sen bu tasarruf tedbirine karşı çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Arıklı, Kıb-Tek’te ciddi bir vurgun olduğunu, yılda 300-350 milyon dolarlık bu vurgunun önüne geçeceklerini vurguladı.

Şuanda elektrik enerjisinin büyük bir miktarının vurguna gittiğini söyleyen Arıklı, bunun halkın cebinden çıkan para olduğunu kaydetti.

Bu konuda gerekli tedbirleri alacaklarını dile getiren Arıklı sözlerini şöyle tamamladı:

“Kimsenin de gözünün yaşına bakmayacağız. Vurguna son diyeceğiz. El-Sen kurumuna sahip çıkmak istiyorsa bu vurguna dur diyecek olan bu iradeye saygılı olmak ve onlara yardımcı olmak zorundadır. Aksi takdirde kendi iç kavgalarını bir hodri meydan şeklinde bize yansıtırlarsa yazık ederler. Kuruma da yazık ederler. Geçmişte Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY) böyle battı. Sendikaların anlayışsızlığı yüzünden kurumlarımız teker teker batıyor. Gelin bu kurumu birlikte daha iyi günlere getirelim ve halka ucuz elektrik sağlayalım. Çünkü halkın cebinden çıkan elektrik özellikle bu sıkıntılı dönemde çok ciddi yaralara sebebiyet veriyor. Aile içerisinde aile bütçesinde çok ciddi açıklara neden oluyor. Bu sebepten dolayı sendikayı sağduyuya davet ediyorum.”

Girne karanlıkta kaldı

Girne’ye bağlı Çatalköy’de bulunan Teknecik Elektrik Santrali’ne dün akşam saatlerinde yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu santral devre dışı kaldı; kent karanlığa büründü. Teknecik’te yaşanan soruna Girne merkezdeki bir trafoda oluşan kesinti eklenince karanlıkta kalan Girne sakinleri isyan etti. Yağışlı ve soğuk bir gecede yaşanan kesintiden dolayı elektrikli ısınma aletlerini ve klimalarını çalıştıramayan vatandaşlar, Diyalog’u arayarak, dert yandı. Vatandaşlar, “Kimimizin hastası var, kimimizin küçük çocuğu var. Üstelik hava soğuk ve biz saatlerce karatlıkta kaldık” diyerek, isyan etti.

Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2020, 14:05