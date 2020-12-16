Tek aday Saner

UBP’nin Olağanüstü Kurultayı 20 Aralık Pazar günü Lefkoşa’da yapılacak

Tek aday Saner

Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi (UBP-PM) toplanarak, Olağanüstü Kurultayın 20 Aralık Pazar günü saat 12.00’de Lefkoşa Elysium Park Salonu’nda yapılması kararını aldı.
Kurultayda tek aday UBP Başkan Vekili, Başbakan Ersan Saner olacak.
UBP PM dün Olağanüstü Kurultay tarihinin saptanması gündemiyle Lefkoşa Elysium Park’ta toplandı.
Parti Meclisi’nin ardından basına açıklamayı Saner yaptı.
COVID 19 önlemlerine değinen Saner, sağlıkla ekonominin birbirinin önüne geçmeyecek şekilde ekonomik aktivitelerin gerçeklemesi gerektiğini söyledi.
Saner, Güney Kıbrıs’ta geçen hafta sonuna kadar 13 bin 500 vaka tespit edildiğini, 70 kişinin hayatını kaybettiğini bugün ise bu sayının 16 bini, hayatını kaydeden kişi sayısının ise 80’i aştığını kaydetti.
KKTC’de ise bin 200 hasta, hayatını kaybeden kişi sayısının ise 6 olduğunu dile getiren Saner, “Burada bu sağlıklı giden ortamı bozmamak hükümetin asli görevidir” dedi.  
Saner, birinci önceliğin bütçenin Meclise gönderilmesi olduğunu, daha sonra 2021 yılı için ekonomik önlemlerin neler olacağının halkla paylaşılacağını belirtti.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

banner478
YORUM EKLE
Gönder
YORUMLAR
Demokrasi öldü
Demokrasi öldü - 3 saat Önce

Bugun bu durumdan cikar saglayanlar yarin magdur olduklarinda demokrasinin ne kadar gerekli oldugunu anlaycaksiniz.

Turkish power
Turkish power - 48 saniye Önce

Ne oldu hristoyu mu akıncı beyini mi yeni dilencileri mi aday göstergelerdi 50 yıldır demokrasi komedyasini oynadınız da ne yaptınız bırakın başıbozuk borazancı zihniyetini siz 13 . Maaşlarla kapıkaya seviciligini dusununuz

SIRADAKİ HABER
Öfkesine yenildi
Öfkesine yenildi
  1. KIBRIS

banner456

banner459

banner472

banner460