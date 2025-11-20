Polis göz açtırmıyor

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de 3 ayrı adreste dün akşam düzenlenen operasyonlar sonucunda 150 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi, D.D (E-26), E.Y. (E-28), S.D.B. (E-24) ve M.T.(E-23) isimli 4 kişi tutuklandı. Zanlılar mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alınırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Mahkemeye mesele ile ilgili olguları aktaran polis çavuşu Murat Ergün; 18 Kasım saat 09.30 sıralarında, zanlı D.D.’nin ikametgahında yapılan arama sonucunda, 12 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı. Polis, zanlının, maddeleri, 1 Ekim’de, E.Y.’den aldığı-nı söylemesi üzerine, E.Y.’nin de tespit edildiğini ve aracı içerisinde yapılan aramada 30 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu bildirdi. Polis, E.Y.’nin evinde de saat 22.30 sıralarında bir arama gerçekleştirildiğini ve 60 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Polis, S.D.D. ile M.T. isimli 2 zanlının da, bir site içerisinde koridorda, üzerlerinde gerçekleştiri-len aramada, zanlı S.D.D.’nin cebinde 45 gram, zanlı M.T.’nin ise çantası içerisinde 5 gram uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı. Zanlıların tümünün de suçlarını kabul ettiğini bildiren polis, soruşturma maksatlı mahkemeden süre talep etti. Mahkeme; zanlıların 2 gün tutuklu kal-masına emir verdi.

Girne’de yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Öte yandan Girne’deki bir evde yapılan aramada 760 gram hintkeneviri ve 30 gram kokain bulundu.

Polisten verilen bilgiye göre; Haspolat'ta yapılan operasyon kapsamında daha önce tutuklanan 2 zan-lının suç ortağı A.A.’nın (E-20) Girne’deki evinde yapılan aramada 760 gram hintkeneviri ile 30 gram kokain türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındı. Zanlı tutuklanırken, hakkında soruşturma başlatıldı.