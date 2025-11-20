Öğrenciler çok korktu

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de iki okul otobüsünün yüz yüze çarpışması sonucu yaşanan kazada 4’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Polis Basın Subaylığına göre kaza, dün saat 07.30 sıralarında İskele Belediye binası önünde meydana geldi. Serap Aydın yönetimindeki TPD 485 plakalı otobüsün doğuya doğru dikkatsiz ilerlediği, kavşak-ta durmayarak anayola girdiği ve bu sırada kuzeye doğru seyreden Halil Aksan yönetimindeki TVK 207 plakalı otobüsün önünü tıkayarak sol ön kısmına çarptığı açıklandı.

Çarpışma sonucu TVK 207 plakalı otobüste yolcu olarak bulunan Ecrin Arya Durur, Sevil Rustamova, Poyraz Ali Doğun ve Vasalisa Baranouska ambulansla İskele Sağlık Merkezi’ne kaldırıldı. Çocuklar, yapı-lan ilk müdahalelerin ardından taburcu edildi.

Aynı otobüste refakatçi olarak bulunan Erken Erkıran ise kendi imkanlarıyla gittiği Yeniboğaziçi Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde sağ el bileğindeki kırık nedeniyle tedavi gördü ve taburcu edildi.

Eğitim Bakanlığı açıklama yaptı

Milli Eğitim Bakanlığı, İskele’de iki okul otobüsünün karıştığı kazaya ilişkin açıklama yaptı.

Eğitim Bakanlığı, İskele Belediyesi önünde iki okul otobüsünün karıştığı trafik kazasında öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

İki otobüste toplam 20 öğrencinin bulunduğu belirtilen açıklamada, kazanın ardından 10 öğrencinin kontrol amacıyla İskele Sağlık Merkezi’ne kaldırıldığı ve burada yapılan ilk müdahalelerin ardından ta-burcu edildiği bildirildi. Daha sonra 3 öğrencinin ek tetkikler için Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği ve kısa süreli müşahedenin ardından bu öğrencilerin de taburcu edildiği ifade edildi.

Kazada herhangi bir öğrencinin yara almamasının en büyük teselli olduğu belirtilen açıklamada, kaza-da sağ el bileği kırılan otobüs refakatçisi Erken Erkıran’ın tedavisinin ardından taburcu edildiği kayde-dildi.