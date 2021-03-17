“CHP’nin temsilcisiyim, sana yardımcı olacağım”

Hüseyin ÇİÇEK

Türkiye’nin siyasi partisi Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) KKTC danışmanı olduğunu söyleyerek Azerbaycan uyruklu Sabina Gasimova’yı dolandırdığı iddia edilen Mehmet Algan hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Gasimova’nın Gazimağusa Mahkemesi’nde görüşülen davasını erkene alacağını vaat ederek, 54 bin lira aldığı, ayrıca sahte dekontla evini satmasını sağladığı iddia edilen zanlı dün teminat için mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Mehmet Algan’ın, 18 Kasım 2019 ile 23 Ekim 2020 tarihleri arasında Sabina Gasimova’ya, kendisinin CHP’nin KKTC Temsilcisi olarak tanıtıp, yüksek mertebede tanıdığı kişiler olduğunu söyleyip Mağusa Kaza Mahkemesi’nde şikâyetçi olduğu bir davanın erken neticelenmesini sağlayabileceğini söyleyerek, 54 bin TL parayı sahtekârlıkla temin ettiğini açıkladı. Sahte dekontla kandırdı Polis, ayrıca zanlı Algan’ın 2 Mart 2020 tarihinde İskele’de Edelweiss isimli sitede Sabina Gasimova’ya ait daire için onun hesabına 90 bin Sterlin para yattığını gösteren banka dekontu gösterip Gasımova’nın konu dairenin tüm haklarının Erdoğan Akdağ isimli kişinin üzerine devredilmesini sağladığını ancak böyle bir para yatırılmadığını tespit ettiklerini söyledi.

Olayın 2 Mart 2021 tarihinde rapor edildiğini söyleyen polis, zanlının 5 Mart 2021 tarihinde tespit edilip tutuklandığını açıkladı.

İki kişi kefil oldu

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının teminata bağlanmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının, 10 bin TL nakdi kefalet ödemesine ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin, 80’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021, 02:46