Pusuda beklediler

Hüseyin ÇİÇEK

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri önceki gün Gazimağusa’da operasyon düzenledi. Operasyonda 12 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ele geçirildi; Fehim Özuğurlu ile Aydan Sel tutuklandı.

Haklarında soruşturma başlatılan iki zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada polisin pusuya yattığı, önce operasyonun yapıldığı bölgeye kiralık araçla gelen Fehim Özuğurlu’nun, ardından Aydan Sel’in yakalandığı belirtildi.

Kiralık araçta 10 gram, Aydan Sel’in evinde ise 2 gram uyuşturucu bulunduğu açıklandı.

Polise ihbar yapıldı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis, 15 Mart 2021 tarihinde, Gazimağusa’nın, Maraş bölgesinde bir futbol sahası yakınlarında uyuşturucu madde gizlendiğine dair bilgi aldıklarını söyledi.

Polis, alınan bilgi üzerine bölgede pusu görevine başladıklarını ifade etti. Polis memuru, zanlı Fehim Özuğurlu’nun kiralık araç ile bölgeye geldiğini ve araçtan inerek, yol kenarından bir takım şeyler aldığının görüldüğümü anlattı.

Polis, konu aracı takibe aldıklarını ve Kalliland bölgesinde alıkoyduklarını söyledi. Polis memuru, araçta yapılan arama sonucu 10 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulduklarını belirtti. Polis, zanlının evine gidildiğini ve diğer zanlı Aydan Sel’in ikametgah içinde tespit edildiğini anlattı. Polis memuru burada yapılan arama sonucu 2 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ele geçirdiklerini açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis memuru, mahkemeden 3 gün süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlılar Fehim Özuğurlu ile Aydan Sel’in, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.