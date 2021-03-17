Analiz sonuçları bekleniyor

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Mehmetçik ve Kumyalı köylerinde, geçtiğimiz Cuma günü gerçekleştirilen operasyon sonucunda, bir gram sentetik cannabinoid (bonzai) ve uyuşturucu içerdiğine inanılan bir bardak sıvıyla ilgili tutuklanan Ayten Gücüyeter ile Hüseyin Gazi hakkındaki soruşturma devam ediyor. Gücüyeter ile Gazi dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada uyuşturucu maddelerle ilgili analiz sonuçlarının beklendiği açıklandı.

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Hüseyin Özdesoy mahkemede verdiği ifadesinde, 12 Mart tarihinde Narkotik tarafından alınan bilgide, zanlı Ayten Gücüyeter’in tasarrufunda uyuşturucu olduğunun öğrenildiğini kaydetti.

Özdesoy, zanlının Mehmetçik’teki ikametgâhında Narkotik polisi tarafından yapılan aramada, zanlının yatak odasında, yatağı içerisinde bulunan tütün paketinde şeffaf naylon içerisinde bir gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu maddenin bulunup emare alındığını açıkladı.

Özdesoy, yürütülen soruşturmada ve zanlının polise verdiği gönüllü ifadesi ışığında söz konusu uyuşturucu maddeyi zanlı Hüseyin Gazi’den aldığının öğrenildiğini belirti.

Soruşturma bitmedi

Polis memuru Özdesoy, zanlı Gazi’nin Kumyalı’da bulunan ikametgâhında tespit edilerek gözaltına alındığını ifade etti.

Polis memuru Hüseyin Özdesoy, zanlı Gazi’nin ikametgâhında yapılan aramada, yatak odasında, çay kupası içerisindeki sıvının içine dökülmüş vaziyette, bir miktar uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu ve emare alınarak zanlının tutuklandığını kaydetti.

Yürütülen soruşturmanın yeni başladığını ve ele geçirilen maddelerin Devlet Kimya Laboratuvarı’na gönderildiğini, gelecek analiz raporunun soruşturmanın seyri açısından önemli olduğunu söyleyen Polis memuru Özdesoy, alınacak ifadeler, incelenmesi gereken emareler olduğunu kaydetti. Özdesoy, ayrıca zanlıların verdiği ifadenin de araştırılacağını belirterek, soruşturma amaçlı 3 gün ek tutukluluk talep etti.

Mahkeme talep edilen süreyi onayladı.